ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

X1倒數3天出道「零廣告零贊助」硬上！　廠商認了全取消：Mnet得先解決造假事件

記者張筱涵／綜合報導

南韓期間限定男團X1（엑스원）將在27日舉辦正式出道活動，真人秀《X1 FLASH》已在22日播出，不過其實可以發現他們和前三季出身的團體不同，沒有在節目一結束就獲得大批廣告或贊助邀約，知情人士爆料：「Mnet要先處理好（造假）事件才可以。」

▲位於CJ E&M的《PRODUCE X 101》製作單位辦公室遭到搜查。（圖／翻攝自NAVER MAP）

▲CJ E&M電視台Mnet陷入造假風波。（圖／翻攝自NAVER MAP）

請繼續往下閱讀...

據韓媒《sports.chosun》報導，X1的未來前景十分困難，因為造假風波已經正式進入法律階段，出身於Mnet節目《PRODUCE X 101》的他們受到正面衝擊，不只原本有意找他們代言的廣告商中斷計畫，連服裝等等品牌贊助也跟著告吹，多位演藝圈相關人員表示在Mnet解決之前，都不會有進一步的動作。

以《PRODUCE101》打出生存賽節目名聲的Mnet，不管是名號、101位練習生參加、舞台大小等等方面，都是其他類似節目無法比較的規模，隨著節目爆紅每一季節目組收到的贊助和廣告收入都相當可觀，不只是播出當下，就連最後脫穎而出的團體也是廣告贊助商的大寵兒。

這也是為什麼前3季出道的團體，都能在一般偶像耕耘好幾年都還不能召開演唱會的場館舉辦出道活動，只是X1現在少了廣告和贊助，還得承受著造假風波等輿論，可以說是「硬著頭皮」出道的。

▲《PRODUCE 101》連續4季出道組結果都涉嫌造假。（圖／翻攝自I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1推特）

▲I.O.I、Wanna One、IZ*ONE出道後都有眾多廣告邀約，但X1卻不是如此。（圖／翻攝自I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1推特）

某知名品牌向韓媒《sports.chosun》透露：「雖然沒有簽約好一定贊助團體廣告或實境秀拍攝，但都有預定好的『程序』，不過已經決定不進行了，如外界所知《PRODUCE X 101》有負面議題產生，以現在來說沒有進一步行動的意思，在決定下一階段前還會繼續觀望。」

另一相關人士也表達了相關意見：「負面話題實在鬧太大了，我們不得不考慮消費者的反應，以企業立場來看仍是不能輕易出面的狀況，雖然之後也可能會再拿出來討論，但現在已經不是『仍在討論中』，而是『已經取消的階段』，沒有打算要（跟他們）拍攝寫真。」

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PRODUCEX101, X1, 엑스원

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 21歲爆紅宋有彬熱戀大3歲女偶像！　「正面親吻照曝光」IG早在1年前偷傳情
  2. 特／女孩，妳真的想結婚嗎！《不能是朋友》周惟惟教妳最重要的事
  3. 小甜甜破喉被唱衰！飆唱洗腦歌《腦公》開口大走音
  4. X1倒數3天出道「零廣告零贊助」硬上！　廠商認了全取消：Mnet得先解決造假事件
  5. 搭小黃司機嚼檳榔嘴角泛紅！瑞莎嚇呆...以為身體不舒服
  6. 快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」
  7. 少女漫畫「變身」是性別平權啟蒙！日本靠「魔法公式」紅超過60年
  8. 王俊凱變臉模仿黃曉明！　手一指「說完了嗎」下秒反悔：這段播出去死定了
  9. 洪真英閃電宣布解約！　淚訴遭壓榨內幕「我每晚獨自痛哭」公司回應了
  10. 楊紫篤定：《還珠》簫劍、柳紅在一起！　主演黃曉明一秒爆氣

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366