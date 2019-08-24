X1倒數3天出道「零廣告零贊助」硬上！　廠商認了全取消：Mnet得先解決造假事件

記者張筱涵／綜合報導

南韓期間限定男團X1（엑스원）將在27日舉辦正式出道活動，真人秀《X1 FLASH》已在22日播出，不過其實可以發現他們和前三季出身的團體不同，沒有在節目一結束就獲得大批廣告或贊助邀約，知情人士爆料：「Mnet要先處理好（造假）事件才可以。」

▲CJ E&M電視台Mnet陷入造假風波。（圖／翻攝自NAVER MAP）

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據韓媒《sports.chosun》報導，X1的未來前景十分困難，因為造假風波已經正式進入法律階段，出身於Mnet節目《PRODUCE X 101》的他們受到正面衝擊，不只原本有意找他們代言的廣告商中斷計畫，連服裝等等品牌贊助也跟著告吹，多位演藝圈相關人員表示在Mnet解決之前，都不會有進一步的動作。

以《PRODUCE101》打出生存賽節目名聲的Mnet，不管是名號、101位練習生參加、舞台大小等等方面，都是其他類似節目無法比較的規模，隨著節目爆紅每一季節目組收到的贊助和廣告收入都相當可觀，不只是播出當下，就連最後脫穎而出的團體也是廣告贊助商的大寵兒。

這也是為什麼前3季出道的團體，都能在一般偶像耕耘好幾年都還不能召開演唱會的場館舉辦出道活動，只是X1現在少了廣告和贊助，還得承受著造假風波等輿論，可以說是「硬著頭皮」出道的。

▲I.O.I、Wanna One、IZ*ONE出道後都有眾多廣告邀約，但X1卻不是如此。（圖／翻攝自I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1推特）

某知名品牌向韓媒《sports.chosun》透露：「雖然沒有簽約好一定贊助團體廣告或實境秀拍攝，但都有預定好的『程序』，不過已經決定不進行了，如外界所知《PRODUCE X 101》有負面議題產生，以現在來說沒有進一步行動的意思，在決定下一階段前還會繼續觀望。」

另一相關人士也表達了相關意見：「負面話題實在鬧太大了，我們不得不考慮消費者的反應，以企業立場來看仍是不能輕易出面的狀況，雖然之後也可能會再拿出來討論，但現在已經不是『仍在討論中』，而是『已經取消的階段』，沒有打算要（跟他們）拍攝寫真。」