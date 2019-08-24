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快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友黃皓！　「愛就是需要我們在一起」

記者陳芊秀／綜合報導

天后蕭亞軒在40歲生日凌晨公開認愛！她在臉書曬出一連串和帥氣嫩男的合照，PO文「愛就是需要我們在一起」，同時加上愛心符號，兩人親密貼臉靠肩，閃瞎大批粉絲！照片中的幸運男，正是曾經被拍到過夜12小時的黃皓。

▲▼蕭亞軒40歲生日公開認愛。（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

▲▼蕭亞軒40歲生日公開認愛，4連拍甜貼小16歲黃皓。（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

▲▼蕭亞軒40歲生日公開認愛。（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

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蕭亞軒24日凌晨曬出親密4連拍，小鳥依人依偎在黃皓手臂，露出幸福笑容，時而又對著鏡頭搞怪伸舌頭，加上可愛特效，POSE和做表情都展現小倆口默契。她2017年底暫停演藝活動，透露罹患嚴重的支氣管炎，預計休養後就會復工，沒想到經過1年半仍尚未重返舞台，面對苦等許久的粉絲，則先公開認愛的好消息，令粉絲又驚又喜，討論串湧入大批祝福「生日快樂！期待新專輯，要幸福哦」、「有夠厲害」、「早日康復，開心順心，期待妳的回來！」

▲▼蕭亞軒認愛告白：「愛就是需要我們在一起。」（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

▲蕭亞軒認愛告白：「愛就是需要我們在一起。」（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

據悉，黃皓（Justin・本名黃正皓）現年24歲，2017年10月被拍到進蕭亞軒香閨，兩人共度12小時。他外型帥氣，身高183公分，從加拿大溫哥華來台闖星路，並結識了蕭亞軒，兩人相差16歲，而且是女方歷任男友中年紀最小的一個，為了進演藝圈，更天天到國語日報學中文，並拍過大馬女神四葉草《貓屎咖啡微電影》的男主角。

▲▼黃皓和四葉草曾合拍咖啡微電影，在片中談戀愛。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃皓和四葉草曾合拍咖啡微電影，在片中談戀愛。（圖／翻攝自YouTube）

黃皓除了2年前被拍到過夜情，6月也被捕捉到從學校離開時，搭愛車到蕭亞軒家中，並且直到深夜沒有離開，最初女方強調是盡地主之誼一起出去玩，不過二度被捕捉到進出香閨，私下互動格外受到外界好奇。兩人熱戀緋聞傳了將近2年，如今小倆口大曬親密合照公開認愛，16歲差姐弟戀在娛樂圈拋下震撼彈。

蕭亞軒被譽為華語樂壇「四小天后」，擁有渾厚嗓音和舞蹈魅力，更唱紅多首夯歌受到歌迷喜愛。同時她情史豐富，踏入娛樂圈傳出15次戀情，對象包括祝釩剛、隆宸翰、王陽明、毛加恩、柯震東等人，且大多都是姐弟戀，不過身邊友人曾透露，她並非專挑比自己年紀小的對象交往，戀愛時全憑感覺，感覺對了就全心投入。

▲蕭亞軒飆唱Rap，引來外界揣測疑藏復出伏筆。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

▲蕭亞軒情史豐富，戀愛全憑感覺。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

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