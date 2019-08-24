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劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

記者林奕如／台北報導

劉以豪一改暖男形象，在《我們不能是朋友》變身霸氣褚克桓，創造經典角色。劇中的他時而粗魯，時而溫柔，一步一步誘惑「名花有主」的周惟惟（郭雪芙 飾），6大激情場面，讓人看得臉紅心跳，不少網友直呼：「中毒這個男人了啦！」

 ▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》。（圖／八大提供）

▲第一集褚克桓、周惟惟就有火花。（圖／八大提供）

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劉以豪飾演的褚克桓是冷靜果決、頭腦精明證券王牌交易員，身旁有交往10年女友高子媛，但他依舊獵女無數，一場聯誼晚會，遇到了周惟惟，他不在乎道德尺度，上演「手銬play」，帶點SM意味的畫面構圖，第一集就狂吸睛。

▲劉以豪與郭雪芙主演台劇《我們不能是朋友》。（圖／WeTV提供）

▲網友直呼：「褚克桓壞得理直氣壯。」（圖／WeTV提供）

褚克桓霸氣開撩周惟惟，兩人在陽台糾纏，侵略性的眼神，以及粗魯的壁咚，露骨的語氣：「親我。」讓周惟惟狂罵：「變態。」但網友狂尖叫，留言評論：「第一次看到有人壞得這麼理直氣壯，可以拍《格雷的五十道陰影》感覺。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》邀郭雪芙露營過夜。（圖／八大提供）

▲褚克桓指尖撫摸周惟惟鎖骨。（圖／八大提供）

看中周惟惟想要幫男友的想法，開口「800萬過一夜」，指尖摸過周惟惟性感鎖骨，營造出來的曖昧氛圍，簡直是情慾教科書，這一幕堪稱經典。另一幕，他控制不住自己，在廚房激吻周惟惟偷情，「跟我走，現在」，聲聲誘惑誰能抵擋得住。

▲劉以豪《我們不能是朋友》激吻郭雪芙：跟我走。（圖／八大提供）

▲褚克桓誘惑：「跟我走，現在。」（圖／八大提供）

一步一步讓周惟惟淪陷，兩人在宜蘭出差醉酒，褚克桓一連2次親吻：「不夠，還不夠。」實在撩到無極限，最後周惟惟主動回吻，滾床親到有啾啾聲，但最後無法「達陣成功」，網友怒吼：「被手機鈴聲打斷！」

▲《我們不能是朋友》床戲遭罵翻。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲褚克桓狂撩無極限。 （圖／翻攝愛奇藝）

最後大結局，褚克桓終於開船郭雪芙，這一次她覺醒要照自己所想而活，唯美浪漫的床戲，也讓戲迷暴動了，最後郭雪芙裸身裹棉被、坐在窗邊看風景，牽手相視劉以豪的畫面，也讓網友印象深刻。

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》要大結局了。（圖／八大提供）

▲大結局褚克桓、周惟惟滾床。（圖／八大提供）

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