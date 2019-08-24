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當金城武、蔡依林師弟　王牌經紀人一年不到悔簽下大根...原因曝光！

記者蕭雅玲／台北報導

大根（黃亮鈞）日前在節目中自曝剛出道時，在華視攝影棚曾被某資深製作人沒來由，在眾人面前用三字經羞辱，當下被罵到無法還嘴，罵完後該製作人還拍拍他肩說：「「沒事啦！新人就是要去拼！」當下他心想：「你剛把我罵臭頭，現在又叫我去拼」，讓他忍不住躲到角落哭。

▲▼大根、黃亮鈞。（圖／翻攝自臉書）

▲大根當年出道就是簽給名經紀人葛福鴻。（圖／翻攝自臉書）

大根當年是《大學生了沒》的固定班底，後來陪阿虎上《全民最大黨》，當時同期還有阿虎、無尊以及小蝦，有一天錄完影邰智源跟他們要電話，「原本以為妥當了，終於有經紀公司看上我們，沒想到回家等了三個月，都沒人打電話來！」讓他覺得很挫折。

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▲▼大根、黃亮鈞。（圖／華視提供）

▲大根自豪曾當過金城武、蔡依林的師弟。（圖／華視提供）

笑言當時覺得自己運氣很糟，誰跟他去上節目都會紅，就只有自己紅不了，他去上《大學生了沒》紅到hole住姐，上《康熙來了》紅到小蝦，後來阿虎等到邰智源電話，找他去當《瘋神無雙》固定班底，且一簽就簽了五年約，當時阿虎還高興跟他炫耀，看到身邊友人都有工作，讓他大受打擊，想說既然沒人要簽他，只好繼續在節目中當臨演，沒想到晚上製作人就打電話來，讓他開心不得了，後來還簽給了名經紀人葛福鴻（葛姐），成為她旗下第一個諧星藝人。

他透露，當時與葛福鴻簽約，成為金城武與蔡依林的師弟，那年他才15歲，不知道她的公司在演藝圈這麼有名氣，簽約時還是在蔡依林的辦公室裡，「當時我另外一個搭檔是原住民，葛姐叫我們倆上樓錄音，沒想到才唱兩句就下來，後來就被叫去跑通告，慢慢遇到很多製作環境的前輩。」沒想到才一年不到，有一天葛福鴻就找了他，在辦公室跟他道歉說：「不好意思葛姐不會做諧星，我們解約吧！」

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大根, 黃亮鈞, Hold住姐, 邰智源, 阿虎, 葛福鴻, 無尊, 小蝦, 蔡依林, 金城武

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