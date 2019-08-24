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王俊凱變臉模仿黃曉明！　手一指「說完了嗎」下秒反悔：這段播出去死定了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明在《中餐廳3》升格當店長，和眾多藝人到義大利開餐廳，不過領導風格太獨斷獨行，還出現「我不要你覺得，我要我覺得」等霸道發言引起爭議。一起開餐廳的王俊凱、楊紫趁吃飯空檔時開始學店長說話，神級模仿笑炸大批網友。

▲▼王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

王俊凱和楊紫正在吃飯，女方突然發現坐在黃曉明的位子，聊著聊著突然靈機一動，喝完一口湯、深吸一口氣開始學起店長！只見他表情突然變得嚴肅，邊伸手邊開口說：「我告訴你，對也是一個人對！錯，也是一個人錯！知道了嗎！好不好！」接著他指著前方再飆金句，「怎麼又出現這種情況，不是都說了，走或者不走，都要跟我講一聲的嗎」、「以後不要再這樣了，知道了嗎」、「還有想說的嗎？說完了嗎，好我來總結了啊。」

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▲▼王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲王俊凱學黃曉明說話。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

楊紫不甘示弱，火速模仿黃曉明「你到底想開會，還是想吃這塊肉，如果你先吃肉我們等你，OK」、「你提的意見非常好，但是！我的想法是……」、「告訴你們啊，你們的手機時時刻刻分分秒秒寸步不離，知道嗎，我們要隨時聯繫」，但是連絡不到時，再學店長回應「我很忙的，我沒有時間經常看手機OK！」

▲▼王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲楊紫也模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

一學黃曉明話匣子全開，2分多鐘把所有店長名言全翻出，楊紫再學「你怎麼樣你的錯！」她一說到「歸根結底」，和王俊凱異口同聲喊出「都是我的錯！」不過講完之後，王俊凱交代現場工作人員，「你們要是膽敢把這段錄像放出去，你們就死定了，知道嗎！」兩人最後陷入反省狀態，模仿畫面被網友狂笑「明學創始人」、「這兩個是魔鬼嘛」、「王俊凱楊紫太可愛了」、「好有哏啊！」

►王俊凱、楊紫模仿黃曉明。（影片網址請按此）

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