《新說唱2》4強選手出爐！鄧紫棋被「團滅」哽咽：我是局外人

記者許皓婷／綜合報導

《中國新說唱》第二季開播後掀起不少話題，比賽戰況越演越烈，也即將進入尾聲，23日播出最新一集，進行到總決賽資格戰，4強名單也隨之出爐，分別為吳亦凡戰隊的大傻、楊和蘇，還有熱狗戰隊的新秀，以及潘瑋柏戰隊的黃旭，鄧紫棋戰隊卻被「全數團滅」，在網路上掀起熱議。

▲《新說唱2》4強選手出爐。（圖／愛奇藝）

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《新說唱2》23日迎來最新一集，上集為1V1淘汰賽5強名單，下集上演5進4總決賽資格戰，第一輪中C-BLOCK的兩位成員劉聰與大傻進行PK，最後由大傻晉級，楊和蘇則在第二輪時挑選了鄧紫棋戰隊的劉炫廷作為對手，最終楊和蘇以13:2晉級，最後一輪中，鄧紫棋戰隊的劉聰對上熱狗戰隊的新秀，最終新秀成為了最後一位晉級5強的選手。

▲《新說唱2》鄧紫棋戰隊的劉炫廷、劉聰接連被淘汰。（圖／愛奇藝）

當劉炫廷被淘汰時，鄧紫棋眼泛淚光，哽咽地鼓勵他：「我常常覺得我自己是個局外人，所以偶爾當劉炫廷和我說一些他的心理壓力時，我好像覺得那就是我。」她也透露自己被許多人不認可，但仍鼓勵對方不需要覺得自己是局外人，劉聰在被淘汰時，也向鄧紫棋致歉：「紫棋不好意思，讓你只能看總決賽了。」

▲《新說唱2》鄧紫棋被團滅。（圖／愛奇藝）