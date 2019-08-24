ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洪真英閃電宣布解約！　淚訴遭壓榨內幕「我每晚獨自痛哭」公司回應了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手洪真英以一曲《Love Battery》走紅，近年來也活躍於各大綜藝節目，其中包含《Running Man》、《我家的熊孩子》等等。她23日於IG帳號發文，表示自己已經向所屬經紀公司Music K娛樂提出解約，更提及將對公司相關人員提告。

▲洪真英向所屬經紀公司提出解約。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

▲洪真英向所屬經紀公司提出解約。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

洪真英在貼文中表示，從4月開始健康惡化，一直到6月初下腹部發炎的問題變嚴重，多次向公司提出想要好好休息，但是健康問題卻被公司無視，持續被安排緊湊的行程，讓人難以忍受，控訴：「10年以來因著對公司的義氣及信賴，從來沒有好好的主張過我的想法，也沒有取消過任何一個行程，全力投入在工作上。」她表示事情演變成這樣真的很心痛，更提及自己這段期間活得不像自己，「沒有辦法好好睡覺，每天晚上獨自痛哭」。

請繼續往下閱讀...

她在文末更明確地指出，公司瞞著她跟廣告主簽了「雙重合約」，通過「空殼公司」每月以手續費的名義進行不透明清算方式，金額高達數千萬韓元，並強行要她簽訂不願意簽的共同事業合約，遺漏多數活動及廣告收益的清算，讓她決定不再一味忍讓，於6月向法院提出了「專屬契約效力終止假處分申請」。

▲洪真英於IG發文控訴經紀公司惡行。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

▲洪真英於IG發文控訴經紀公司惡行。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

根據韓媒《mydaily》報導，對於洪真英的指控，Music K娛樂強調是洪真英態度不當，反駁：「洪真英每年平均有90天左右的休息日。」並稱「為了讓洪真英出演她想要的節目和廣告，盡了最大的努力」。針對收入清算方式，據公司說明，洪真英年初突然提出解約，要求刪除合約中規定向經紀公司支付違約金的部分，被告知「沒有正當理由難以更改內容」後，馬上委託律師，要求公司出示在合約期間與第三者簽署的所有出演合約和相關證據，向公司取得這些資料後，又馬上開始質疑部分清算內容。

▲洪真英演藝圈好友紛紛留言為她加油打氣。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

▲洪真英演藝圈好友紛紛留言為她加油打氣。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）


此外在洪真英的貼文底下，歌手Haha留言：「真英啊...加油」，黃致列也表示「加油，會順利解決的，支持妳」，平時與她很親近的藝人們都紛紛為她加油打氣，足以得見她在演藝圈的好人緣。

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

歐陽娜娜招牌瀏海回來了！　一對比「露全額頭」美到登熱搜冠軍

歐陽娜娜招牌瀏海回來了！　一對比「露全額頭」美到登熱搜冠軍

湯姆霍蘭德好慘！　失去蜘蛛人拍新片「結果導演不幹了」

湯姆霍蘭德好慘！　失去蜘蛛人拍新片「結果導演不幹了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

洪真英, Haha, 黃致列

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 洪真英閃電宣布解約！　淚訴遭壓榨內幕「我每晚獨自痛哭」公司回應了
  2. 楊紫篤定：《還珠》簫劍、柳紅在一起！　主演黃曉明一秒爆氣
  3. 《新說唱2》4強選手出爐！鄧紫棋被「團滅」哽咽：我是局外人
  4. 2019夏日爵士派對 本周末嗨翻兩廳院
  5. 雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫
  6. 品冠裝監視器遠端監控　小孩鬧脾氣立即「發聲」管教！
  7. 歐陽娜娜招牌瀏海回來了！　一對比「露全額頭」美到登熱搜冠軍
  8. 姊練過！文化部長鄭麗君上籃動作帥爆　網驚：被政治耽誤的籃球國手
  9. 《聲林2》獅子妹美聲參戰…緊身衣「豪球炸出」　超強歌唱背景被起底！
  10. C羅首談被爆廁所性侵女模「很艱辛的一年」　心疼老婆、兒子：讓他們難過

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366