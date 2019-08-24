洪真英閃電宣布解約！　淚訴遭壓榨內幕「我每晚獨自痛哭」公司回應了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手洪真英以一曲《Love Battery》走紅，近年來也活躍於各大綜藝節目，其中包含《Running Man》、《我家的熊孩子》等等。她23日於IG帳號發文，表示自己已經向所屬經紀公司Music K娛樂提出解約，更提及將對公司相關人員提告。

▲洪真英向所屬經紀公司提出解約。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

洪真英在貼文中表示，從4月開始健康惡化，一直到6月初下腹部發炎的問題變嚴重，多次向公司提出想要好好休息，但是健康問題卻被公司無視，持續被安排緊湊的行程，讓人難以忍受，控訴：「10年以來因著對公司的義氣及信賴，從來沒有好好的主張過我的想法，也沒有取消過任何一個行程，全力投入在工作上。」她表示事情演變成這樣真的很心痛，更提及自己這段期間活得不像自己，「沒有辦法好好睡覺，每天晚上獨自痛哭」。

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她在文末更明確地指出，公司瞞著她跟廣告主簽了「雙重合約」，通過「空殼公司」每月以手續費的名義進行不透明清算方式，金額高達數千萬韓元，並強行要她簽訂不願意簽的共同事業合約，遺漏多數活動及廣告收益的清算，讓她決定不再一味忍讓，於6月向法院提出了「專屬契約效力終止假處分申請」。

▲洪真英於IG發文控訴經紀公司惡行。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）

根據韓媒《mydaily》報導，對於洪真英的指控，Music K娛樂強調是洪真英態度不當，反駁：「洪真英每年平均有90天左右的休息日。」並稱「為了讓洪真英出演她想要的節目和廣告，盡了最大的努力」。針對收入清算方式，據公司說明，洪真英年初突然提出解約，要求刪除合約中規定向經紀公司支付違約金的部分，被告知「沒有正當理由難以更改內容」後，馬上委託律師，要求公司出示在合約期間與第三者簽署的所有出演合約和相關證據，向公司取得這些資料後，又馬上開始質疑部分清算內容。

▲洪真英演藝圈好友紛紛留言為她加油打氣。（圖／翻攝自Instagram／洪真英）



此外在洪真英的貼文底下，歌手Haha留言：「真英啊...加油」，黃致列也表示「加油，會順利解決的，支持妳」，平時與她很親近的藝人們都紛紛為她加油打氣，足以得見她在演藝圈的好人緣。