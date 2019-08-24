2019夏日爵士派對 本周末嗨翻兩廳院

生活中心／台北報導

2019兩廳院夏日爵士派對將在8月24、25日迎來首波高潮，帶來五場共7個團隊的演出，各式活動與節目將帶給所有聽眾最多元的爵士週末饗宴。

8月24日，將由「爵士夏午茶」與「兩廳院夏日爵士戶外派對」開場，自下午開始，爵士樂迷可在「爵士夏午茶」，與策展人徐崇育老師透過三場不同主題的音樂沙龍，重回1920爵士黃金年代；接著晚上至藝文廣場，跟隨兩廳院爵士音樂營菁英大樂團、蘇聖育爵士八重奏、莎拉．麥康妮（Sarah McKenzie）的音樂一起搖擺！而8月25日晚間七點半，一年僅此一檔，由兩廳院夏日爵士節慶樂團將以「爵士樂之父」路易斯．阿姆斯壯為主題，重新改編經典名曲，並於國家音樂廳向傳奇大師致敬！

邁入第十一年的戶外爵士派對，每年皆有萬人齊聚兩廳院藝文廣場，隨著夏夜晚風與爵士樂一同搖擺，8月24日晚上六點半起，由兩廳院爵士音樂營菁英大樂團、蘇聖育爵士八重奏、莎拉．麥康妮四重奏，帶來一連串精彩表演。

請繼續往下閱讀...

兩廳院爵士音樂營每年暑假徵選有潛力的新生代樂手，目前爵士樂的新秀如林映辰、胡峻銓、黃培彥皆曾是爵士音樂營的學員，營隊由國內外優秀爵士大師親自指導，在48小時密集訓練下，眾學員們組成「爵士音樂營菁英大樂團」，於夏日爵士戶外派對的大舞台上帶來精采的爵士樂表演。

音樂營教學總監魏廣晧表示：「爵士音樂營從12年前開始，第3年就邀請麥可．摩斯曼（Michael Mossman）加入音樂營的師資陣容，後來邀請安東尼歐．哈特（Antonio Hart）、尼克．哈維爾（Nick Javier）加入，參與的學員們可接觸到麥可．摩斯曼相當厲害且刺激的編曲，臺灣爵士樂的人才培育也藉由這樣的營隊活動，一年年承接下去，也希望將傳承的精神透過表演展現出來。」

「蘇聖育爵士八重奏」則以50年代中期的硬式咆勃爵士(Hard Bop)作品為主，混合了R&B節奏藍調（Rhythm & Blues）、福音詩歌（Gospel）和藍調（Blues）和咆勃（Bebop）等樂風，而硬式咆勃爵士多以小編制方式來展現每個樂手的特色，注重樂手的即興能力，本次演出將透過團員們各自發揮創意編曲，期待將硬式咆勃爵士以嶄新樣貌呈現給觀眾

「莎拉．麥康妮四重奏」的主唱莎拉．麥康妮曾贏得澳洲唱片工業協會獎最佳爵士專輯獎、澳洲Jazz Bell Awards最佳爵士演唱專輯，除了精於演唱、彈奏、創作及編曲，更擁有姣好出眾外表及燦爛無邪笑容，因此被譽為新生代爵士甜姐兒。

「兩廳院夏日爵士節慶樂團」成立於2012年，前身為2008至2011年兩廳院爵士音樂營教師樂團。自2010年開始，便邀請國際知名的爵士作曲家與小號演奏家麥可．摩斯曼教授加入，為「兩廳院夏日爵士節慶樂團」演出量身打造編曲，甚至每年都有「世界首演」的曲目，更讓這場音樂會成為樂團老師與台灣爵士聽眾們，每年最期待的年度演出計畫。

而今年兩廳院夏日爵士節慶樂團繼去年的巴西風情後，今年以「爵士樂之父」路易斯．阿姆斯壯為題，由國內知名小號手魏廣晧領銜，連續勇奪兩年金曲獎四大獎項的鋼琴家許郁瑛、李承育、山田豪、山田洋平、尼克．哈維爾（Nick Javier）、吳政君以及楊曉恩等國內外爵士菁英齊聚，首席小號手麥可．摩斯曼量身全新打造譜曲，搭配爵士女聲夏瑞妮．韋德（Charenee Wade）、鼓手克里夫．阿蒙德（Cliff Almond）以及薩克斯風手安東尼歐．哈特（Antonio Hart）強勢回歸。黃金陣容再次聚首且再度自我挑戰爵士經典，精彩可期不容錯過。

◎2019兩廳院爵士夏午茶－他的時代他的歌

演出時間｜2019-08-24(Sat.)14:00-17:00

演出地點｜國家音樂廳大廳

◎2019兩廳院夏日爵士戶外派對

演出時間｜2019-08-24(Sat.)18:30-21:30

演出地點｜兩廳院藝文廣場

◎2019兩廳院夏日爵士派對《親愛的爵士樂之父：路易斯．阿姆斯壯》

演出時間｜2019-08-25(Sat.)19:30

演出地點｜國家音樂廳