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歐陽娜娜招牌瀏海回來了！　一對比「露全額頭」美到登熱搜冠軍

記者傅家妤／綜合報導

年僅19歲的人氣女星歐陽娜娜，外表亮麗，早已是時尚圈的寵兒，先前她剪掉招牌長瀏海，以眉上瀏海造型示人，讓粉絲看了非常不習慣，不過她在23日晚間出席某公開活動時，將瀏海旁分再度露出額頭，新造型獲得大量好評，甚至還一度登上了微博熱搜排行榜冠軍。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜露出額頭，被粉絲狂讚。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

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歐陽娜娜受邀出席某雜誌所舉辦的公開活動，從現場曝光的照片中可以看到，她一身深色打扮，以黑色吊帶背心搭配寬鬆西裝材質長褲，腳底踩著一雙帆布鞋，簡單且不失時尚感，而最引人注目的是，她久違地將瀏海旁分，露出整個精緻小臉，非常漂亮。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲粉絲翻出短瀏海及旁分瀏海的照片對比。（圖／翻攝自微博／娛蜀粟、歐陽娜娜工作室）

有網友翻出歐陽娜娜先前以短瀏海現身的畫面，對比之下，不少人都認為她較適合露出額頭的造型，但也有粉絲認為兩個造型都非常好看，各種意見掀起了不少熱議，隨後「歐陽娜娜把瀏海掀起來了」的關鍵字甚至還登上了微博熱搜排行榜冠軍，足見大家對她新造型的關注程度。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜留長瀏海。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

事實上，歐陽娜娜在節目中曾透露過，自己非常注重頭髮的保養，她一一悉數出自己「洗頭髮」的步驟，從洗頭到吹乾頭髮，包括洗髮2遍、潤髮10分鐘、用毛巾包著10－15分鐘、擦上髮油、分兩段式吹乾髮等，至少有7大步驟，讓她也忍不住直呼：「這麼想一遍都累了，怎麼還想洗頭呢？」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜露額頭登熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：7月別這樣

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