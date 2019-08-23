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《聲林2》張芮僑美聲參戰…緊身衣「豪球炸出」　超強歌唱背景被起底！

記者陳芊秀／綜合報導

全球華人選秀節目《聲林之王2》於23日晚間9點於ETtoday播出，Lulu繼續出任主持，蕭敬騰、林宥嘉擔任首席導師，飛行導師找來周湯豪、陶晶瑩。第一集登場的參賽者來自海內外，台上美聲對決，更被網友大讚水準好高！

▲▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王2》第一集播出，獅子妹張芮僑引起網友好奇。（圖／ETtoday）

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《聲林之王》在2018年掀起歌唱選秀熱潮，相隔一年《聲林之王2》再度開戰，參賽者戴上動物面具來到「聲林」以聲應戰，獲得導師投票勝者才能在台上摘下面具，兩季賽制不變。第一集首播就戰局激烈，其中女選手張芮僑不只戴上「獅子」面具，全身也穿獅子裝，緊身衣設計讓魔鬼身材完全展現，更讓傲人雙峰曲線全露出，連蕭敬騰也忍不住「WOW」一聲。

▲▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

▲張芮僑不只戴上母獅子面具，身穿獅子緊身衣露出傲人上圍。（圖／ETtoday）

事實上，張芮僑曾在音樂劇《獅子王》扮演女主角「娜娜」，參加《聲林之王2》選歌也選了蕭敬騰「獅子合唱團」的歌，除了身材秒殺全場，美聲一開口，讓現場也陷入音樂劇氛圍。挾著登場驚艷的氣勢，不過老師蕭敬騰直言「沒有準備好」，網友輪番呼應「不愧是蕭中肯。」同時網友也稱讚女選手聲音好聽，「有種期待在跨年看到她的感覺。」

▲▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

▲張芮僑長髮飄逸，還唱過音樂劇《獅子王》的娜娜。（圖／ETtoday）

除了「母獅子」美聲，「白鼬」曾薀帆展現唱跳實力，翻唱頑童MJ116的《辣台妹》，除了秀Rap還加上嬌媚舞蹈，最後勝過「雙人組」蚊子與曼萍。她摘下面具露出清純臉蛋，周湯豪露出驚豔眼神，網友輪番笑虧「為何我覺得有人戀愛的感覺」、「Nick不要發出心動的眼神！」

▲▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

▲「白鼬」曾薀帆展現唱跳實力，獲勝摘面具甜炸網友。（圖／ETtoday）

除了台灣歌手參戰，《聲林之王2》加入不少海外選手，來自泰國的Nadia開口唱中文歌發音標準，美聲讓網友印象深刻，來自馬來西亞的法蒂瑪諾雅年僅11歲，美聲之下年齡不是問題，讓競爭更加激烈。第一集最後「嘻哈虎」艾文唱Rap嗨爆全場，PTT台綜版激出不少支持者相挺「太猛了！」

▲▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

▲《聲林2》來自泰國選手，一開口就是標準中文讓網友驚嘆連連。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀；大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。

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