ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

岡田准一怕燙卻不怕痛！《殺手寓言》夠反差的動作喜劇

圖文／鏡週刊

根據漫畫改編的《殺手寓言》描述一次任務就殺光兩個幫派的頂級殺手，被老闆要求隱姓埋名一年，學做普通人。影片頭尾雖然都是爆裂流暢的動作戲，但開始是不留活口，結尾卻是不准殺人。一樣暴力，兩種目的，這種「反差」正是這部電影好看的地方。

殺手寓言《The Fable》

類似趣味也出現在岡田准一飾演的男主角身上，他的制敵技巧有如機器一般準確，神出鬼沒，彈無虛發，既是野外求生專家，還是武器製作達人，分析現場又有如福爾摩斯上身。但在日常生活裡，卻是個每次吃烤魚都被燙得哇哇叫，任何食物皆連頭帶骨全部吞下去，畫起圖來像小孩一樣單純。岡田准一的角色塑造，動靜皆有看頭，成功地把殘酷與呆萌、敏捷與障礙，給連結在一起。

也許是類型使然，男演員普遍比女演員出色。木村文乃的助手角色剛開始好像很重要，中間缺席卻沒讓觀眾感覺到，就是一例。而激發殺手產生情感的美女山本美月，也只剩下等待救援的功能。反倒是以《無人知曉的夏日清晨》成為坎城影展最年輕影帝的柳樂優彌，把介於丑角與暴徒之間的黑道分子演得張牙舞爪，剛好對比了岡田准一的正經八百（他連全裸都嚴肅到好笑）。佐藤浩市、安田顯則以老闆、大哥的氣場，把全片近乎高八度的調性，不時拉回到一種滄海桑田的低迴，也釋出情感的成分，頗為動人。

請繼續往下閱讀...

《殺手寓言》的劇本雖然不是很出色，但執行度頗高。主要歸功於演員自帶笑點，導演對於動作戲的調度精彩。喜歡日漫誇張風格和連綿暴力場面的觀眾，應該不會失望。岡田准一的影迷對他的表現，也會在心裡小小尖叫吧！

83分
  • 導演：江口幹
  • 演員：岡田准一、佐藤浩市、木村文乃
  • 片長：124分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：8月23日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


更多鏡週刊報導
【影評】《炫目之光》　偶像教我的事
【影評】《飛翔吧！埼玉》　腦洞大開，沒有下限
【影評】《在黑暗中說的鬼故事》　童年惡夢上身

推薦閱讀

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 姊練過！文化部長鄭麗君上籃動作帥爆　網驚：被政治耽誤的籃球國手
  2. 《聲林2》獅子妹美聲參戰…緊身衣「豪球炸出」　超強歌唱背景被起底！
  3. C羅首談被爆廁所性侵女模「很艱辛的一年」　心疼老婆、兒子：讓他們難過
  4. 乾爹斗內3000萬邀吃飯被拒…爆「失控舉動」　直播主嚇壞求饒要還錢！
  5. 岡田准一怕燙卻不怕痛！《殺手寓言》夠反差的動作喜劇
  6. 死侍、蜘蛛人合作無望？　萊恩雷諾斯親解答…粉絲崩潰
  7. 蒲公英選手頭上插滿滿⋯《聲林》周湯豪：在錄超級變變變？
  8. 2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上
  9. 《聲林》選手履歷「金頭腦冠軍」　自創曲歌名全場笑了
  10. 11歲法蒂瑪諾雅唱「陳奕迅名曲」　《聲林》陶晶瑩秒被打動

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366