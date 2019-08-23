岡田准一怕燙卻不怕痛！《殺手寓言》夠反差的動作喜劇

圖文／鏡週刊

根據漫畫改編的《殺手寓言》描述一次任務就殺光兩個幫派的頂級殺手，被老闆要求隱姓埋名一年，學做普通人。影片頭尾雖然都是爆裂流暢的動作戲，但開始是不留活口，結尾卻是不准殺人。一樣暴力，兩種目的，這種「反差」正是這部電影好看的地方。

類似趣味也出現在岡田准一飾演的男主角身上，他的制敵技巧有如機器一般準確，神出鬼沒，彈無虛發，既是野外求生專家，還是武器製作達人，分析現場又有如福爾摩斯上身。但在日常生活裡，卻是個每次吃烤魚都被燙得哇哇叫，任何食物皆連頭帶骨全部吞下去，畫起圖來像小孩一樣單純。岡田准一的角色塑造，動靜皆有看頭，成功地把殘酷與呆萌、敏捷與障礙，給連結在一起。

也許是類型使然，男演員普遍比女演員出色。木村文乃的助手角色剛開始好像很重要，中間缺席卻沒讓觀眾感覺到，就是一例。而激發殺手產生情感的美女山本美月，也只剩下等待救援的功能。反倒是以《無人知曉的夏日清晨》成為坎城影展最年輕影帝的柳樂優彌，把介於丑角與暴徒之間的黑道分子演得張牙舞爪，剛好對比了岡田准一的正經八百（他連全裸都嚴肅到好笑）。佐藤浩市、安田顯則以老闆、大哥的氣場，把全片近乎高八度的調性，不時拉回到一種滄海桑田的低迴，也釋出情感的成分，頗為動人。

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《殺手寓言》的劇本雖然不是很出色，但執行度頗高。主要歸功於演員自帶笑點，導演對於動作戲的調度精彩。喜歡日漫誇張風格和連綿暴力場面的觀眾，應該不會失望。岡田准一的影迷對他的表現，也會在心裡小小尖叫吧！

83分 導演：江口幹

演員：岡田准一、佐藤浩市、木村文乃

片長：124分鐘

級別：輔12級

上映日期：8月23日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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