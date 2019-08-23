C羅首談被爆廁所性侵女模「很艱辛的一年」　心疼老婆、兒子：讓他們難過

記者蕭采薇／綜合報導

葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在2018年被一位名為凱薩琳馬約卡（Kathryn Mayorga）的女模指控，曾經在2009年時對她性侵。近日「C羅」首次在鏡頭前談起這起性侵案，並承認「2018是最艱苦的一年」。

▲「C羅」被控在2009年性侵女模凱薩琳馬約卡。（圖／達志影像／美聯社）

「C羅」不論球技或外型，都是目前世界上最著名的球星之一，雖然花邊新聞也沒有少過，但2018年爆出的性侵案，確實令他跌落谷底。C.羅納度近來受訪時坦言，2018年的確是最艱苦的一年，不僅自己感到受傷，也讓未婚妻和兒子非常難過。

請繼續往下閱讀...

C.羅納度說：「當人們質疑你的榮譽時，你會感到很痛苦，很受傷。」幸好最後證明了他的清白，C.羅納度表示：「我為此感到自豪。」此案纏訟一年，在上個月因證據不足，判定C羅將不會被提起刑事訴訟。

▲「C羅」近日受訪時坦言，因為性侵案，2018是艱難的一年。（圖／達志影像／美聯社）

女模凱薩琳馬約卡在2018年指控，層於2009年6月13日，遭到C羅在飯店浴室裡性侵。過程中雖曾反抗大喊「不要，不要，不要！」，但男方完全沒有停下，還問「痛不痛？」隨後C羅否認「這是假新聞！」，這些人只是想出名和撈錢，「想利用我來出名很正常，這就是我工作的一部分，我很好，我沒有任何問題。」更一度傳出C羅付出千萬封口費，以保住名聲。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！