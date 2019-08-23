ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

C羅首談被爆廁所性侵女模「很艱辛的一年」　心疼老婆、兒子：讓他們難過

記者蕭采薇／綜合報導

葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在2018年被一位名為凱薩琳馬約卡（Kathryn Mayorga）的女模指控，曾經在2009年時對她性侵。近日「C羅」首次在鏡頭前談起這起性侵案，並承認「2018是最艱苦的一年」。

▲▼C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲「C羅」被控在2009年性侵女模凱薩琳馬約卡。（圖／達志影像／美聯社）

「C羅」不論球技或外型，都是目前世界上最著名的球星之一，雖然花邊新聞也沒有少過，但2018年爆出的性侵案，確實令他跌落谷底。C.羅納度近來受訪時坦言，2018年的確是最艱苦的一年，不僅自己感到受傷，也讓未婚妻和兒子非常難過。

請繼續往下閱讀...

C.羅納度說：「當人們質疑你的榮譽時，你會感到很痛苦，很受傷。」幸好最後證明了他的清白，C.羅納度表示：「我為此感到自豪。」此案纏訟一年，在上個月因證據不足，判定C羅將不會被提起刑事訴訟。

▲▼ C羅 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「C羅」近日受訪時坦言，因為性侵案，2018是艱難的一年。（圖／達志影像／美聯社）

女模凱薩琳馬約卡在2018年指控，層於2009年6月13日，遭到C羅在飯店浴室裡性侵。過程中雖曾反抗大喊「不要，不要，不要！」，但男方完全沒有停下，還問「痛不痛？」隨後C羅否認「這是假新聞！」，這些人只是想出名和撈錢，「想利用我來出名很正常，這就是我工作的一部分，我很好，我沒有任何問題。」更一度傳出C羅付出千萬封口費，以保住名聲。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

小賈斯汀、海莉「漫畫風邀請函」曝光！　婚禮日期、地點確定了

小賈斯汀、海莉「漫畫風邀請函」曝光！　婚禮日期、地點確定了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

超暖！鐵粉漏夜排隊等泰勒絲　女神準備「披薩＋小禮物」逆應援

超暖！鐵粉漏夜排隊等泰勒絲　女神準備「披薩＋小禮物」逆應援

安宰賢「愛妻形象崩壞」廠商怒砍代言　網看渣男語錄氣炸：你有性感龜X嗎？

安宰賢「愛妻形象崩壞」廠商怒砍代言　網看渣男語錄氣炸：你有性感龜X嗎？

名廚奧利佛破產「旗下餐廳全倒光」　回到17年前第一間店⋯激動哭了

名廚奧利佛破產「旗下餐廳全倒光」　回到17年前第一間店⋯激動哭了

I.O.I林娜榮確定簽約新公司　成孝敏師妹「未來動向」曝光

I.O.I林娜榮確定簽約新公司　成孝敏師妹「未來動向」曝光

「聯合公園」麥可亞巡第一站在台灣　開唱前7天宣布「場地更換」

「聯合公園」麥可亞巡第一站在台灣　開唱前7天宣布「場地更換」

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

麥莉婚變鬧10天說話了！　護前夫告白：我愛了連恩10年，會愛他到永遠

麥莉婚變鬧10天說話了！　護前夫告白：我愛了連恩10年，會愛他到永遠

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

C羅, C.羅納度, C羅納度, Cristiano Ronaldo

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 姊練過！文化部長鄭麗君上籃動作帥爆　網驚：被政治耽誤的籃球國手
  2. 《聲林2》獅子妹美聲參戰…緊身衣「豪球炸出」　超強歌唱背景被起底！
  3. C羅首談被爆廁所性侵女模「很艱辛的一年」　心疼老婆、兒子：讓他們難過
  4. 乾爹斗內3000萬邀吃飯被拒…爆「失控舉動」　直播主嚇壞求饒要還錢！
  5. 岡田准一怕燙卻不怕痛！《殺手寓言》夠反差的動作喜劇
  6. 死侍、蜘蛛人合作無望？　萊恩雷諾斯親解答…粉絲崩潰
  7. 蒲公英選手頭上插滿滿⋯《聲林》周湯豪：在錄超級變變變？
  8. 2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上
  9. 《聲林》選手履歷「金頭腦冠軍」　自創曲歌名全場笑了
  10. 11歲法蒂瑪諾雅唱「陳奕迅名曲」　《聲林》陶晶瑩秒被打動

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366