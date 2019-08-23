死侍、蜘蛛人合作無望？　萊恩雷諾斯親解答…粉絲崩潰

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼與索尼影業21日協商破局，導致《蜘蛛人》未來不會再出現在漫威電影宇宙（MCU），此事掀起大批影迷反彈，發動起「#SaveSpiderman」、「#BoycottSony」抵制索尼影業，連「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也特別為此在網路上發聲。

▲不少漫威迷非常希望看到蜘蛛人與死侍能在電影中合作。（圖／《死侍》、《蜘蛛人：離家日》劇照）

《惡棍英雄：死侍》是福斯影片《X戰警》系列電影票房最高的一部，隨著迪士尼、福斯合併之後，不少網友都非常期待他可以加入漫威電影宇宙，而在漫畫中死侍與蜘蛛人一直都是「歡喜冤家」，有許多兩人互相嘴砲的橋段，因此也有大批漫畫迷期待看到兩人真的可以在電影中合作，互虧對方。

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▲萊恩雷諾斯回應粉絲疑問。（圖／翻攝自推特／萊恩雷諾斯）

沒想到如今索尼及迪士尼談判破局，蜘蛛人將退出MCU，兩人合作無望，粉絲都非常崩潰，有網友在推特上向萊恩雷諾斯及湯姆荷蘭德發問：「我們現在還看得到蜘蛛人及死侍的電影嗎？」沒想到萊恩雷諾斯竟親自翻牌回應：「可以，但是只有在我心中可以看到。」答案讓粉絲失望不已，大家也紛紛在底下許願，希望死侍可以幫忙，「你可以幫我們爭取嗎」、「拜託你，幫幫我們」各種留言掀起不少熱議。

▲網友向萊恩雷諾斯求助。（圖／翻攝自推特／萊恩雷諾斯）