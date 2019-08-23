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2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上

記者吳孟庭／綜合報導

KPOP偶像輩出，更放眼全世界強力進攻，誰才是當代最具指標性的KPOP偶像呢？南韓研究機構用YouTube數據畫出「2019 KPOP世界地圖」，當今最強韓團分別是BTS防彈少年團、BLACKPINK與TWICE，但有一團已出道10年，依舊被放進世界地圖中。

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上。（圖／翻攝自BTS、BLACKPINK臉書）

▲BTS與BLACKPINK被畫上KPOP世界版圖。（圖／翻攝自BTS、BLACKPINK臉書）

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根據研究機構Fandom Lab blip以YouTube資料為基準（YouTube無法使用的國家不在計算內），調查了2018年7月1日至2019年6月30日1年內的使用者與使用量，換算出使用率來為多達76個KPOP團體組合畫出世界版圖。

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

▲美洲的使用者以BTS觀看比率最高。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

如果以大陸別來分，美洲最紅的是BTS（占比30.6%），接著是女團BLACKPINK（13.7%）、TWICE（5.3%）、EXO（4%），特別的是PSY還有3.1%的YouTube瀏覽率，占比第五名。

以歐洲來看，前五名依舊是上述5組，唯獨PSY上升變第三，接著才是TWICE跟EXO。至於亞洲又有點不同，BLACKPINK超越BTS變第一，而女團MOMOLAND更緊追在TWICE之後。

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

▲▼歐洲（上）與亞洲（下）的使用者KPOP點閱數。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

整體而言，用YouTube觀看數據分析出主導著KPOP世界版圖的五大團，分別為BTS、BLACKPINK、TWICE、MOMOLAND與EXO，如果再深入分析前三團，BTS粉絲主要來自美國、越南與印尼，BLACKPINK則稱霸印尼、泰國、菲律賓等東南亞國家，TWICE在日本、韓國與菲律賓則有廣大粉絲群，MOMOLAND則是越南。

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

▲▼2019年KPOP世界版圖，前三分析以及前20名YouTube世界點閱率。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自Fandom Lab blip）

雖然目前世界版圖幾乎由新生代偶像佔據，但《朝鮮日報》引用此份資料報導，並製作KPOP世界版圖示意圖時，特別把Super Junior放進去，出道已經逾10年的他們看中南美市場，甚至還曾與女歌手Leslie Grace合作發行單曲《Lo Siento》，在墨西哥擁有不少死忠粉絲，因而被記者放入世界版圖之一（如下圖）。

▲2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一團超過10年被畫上。（圖／翻攝自朝鮮日報）

▲《朝鮮日報》引用此數據報導製作世界版圖，特別提及Super Junior。（圖／翻攝自朝鮮日報）

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關鍵字

BTS, 防彈少年團, BLACKPINK, TWICE, MOMOLAND, EXO, PSY, Super Junior, KPOP, 日韓風

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