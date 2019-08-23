快訊／白鹿颱風襲台！周興哲高雄演唱會「風雨無阻」照常開唱

記者翁子涵／台北報導

因應「白鹿」颱風來襲，今晚高雄市政府宣布明天24日停班、停課，不過周興哲明起一連2天將在高雄巨蛋舉辦「你，好不好」演唱會，對此，主辦單位表示：「兩場高雄演唱會仍保持照常舉行、風雨無阻」。

▲周興哲明將在高雄巨蛋開唱。（圖／星空飛騰提供）



對於颱風襲台，主辦單位表示由於許多海外及全台的粉絲都已抵達高雄，「在審慎的評估和考量之下，為了不讓小興星們失望，兩場高雄演唱會仍保持照常舉行」，但也呼籲粉絲以自身安全為優先考量，評估是否前往高雄巨蛋觀賞周興哲演唱會。

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▲周興哲演唱會無畏風雨舉行。（圖／星空飛騰提供）



周興哲《你,好不好》演唱會高雄站主辦單位公告：

關於2019年8月24日於高雄巨蛋舉辦的周興哲《你,好不好》演唱會亞洲巡迴演唱會，由於輕颱白鹿形成，主辦方也甚為關切颱風的動向，由於許多海外及全台的粉絲都已抵達高雄，在審慎的評估和考量之下，為了不讓小興星們失望，兩場高雄演唱會仍保持照常舉行、風雨無阻，但也呼籲粉絲朋友請以自身安全為優先考量，評估是否前往高雄巨蛋觀賞周興哲演唱會。唯國家氣象局公布高雄全區宣佈停班停課，8月24日場次不克前往的粉絲請參照拓元售票系統公告的退票程序，進行申請退票作業。連結如下 https://tixcraft.com/news/detail/459

白鹿颱風的出現造成大家的不便，主辦單位致上最高的歉意，也希望觀眾朋友持續關注颱風路徑的動向和交通資訊，務必考量自身安全，感謝各位小興星的體諒與支持。