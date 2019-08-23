戴愛玲「一口氣剪短留7年長髮」！　新造型曝光美翻了

記者翁子涵／台北報導

戴愛玲將推出第10張專輯《失物招領》，22日強先曝光全新雙單曲《失物招領》、《Maleva 媽樂法》，這次她一刀剪掉20公分的頭髮，剪短留了7年的長髮，戴愛玲非但沒哭，還要求髮型師剪短一點，她很滿意現在的造型，也喜歡全新蛻變後的自己，她說：「有時必須懂得放手，才會獲得更多。」

▲戴愛玲將推出新專輯《失物招領》。（圖／索尼音樂提供）

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過去曾有5年事業空窗期的她，曾懷疑遇到瓶頸「是不是自己運氣不好？」但她換角度想，「能夠出到第10張專輯，在這麼不景氣的大環境中，我其實很幸運」，戴愛玲在新專輯中首度全程參與，也期許自己未來朝音樂製作人方向前進。

▲戴愛玲剪去留了7年的長髮。（圖／索尼音樂提供）



戴愛玲這些年歷經外公、同事、好友等人離世，讓她感受到世界的無常，坦言身為排灣族家庭裡的長女，壓力其實很大，「我最近這幾次搭高鐵回老家，途中我忍不住一直流淚，因為我總是一個人。」

失去生命中寶貴的人事物，卻也讓她體悟到一個人其實也可以過得很好，戴愛玲透露家裡有個小型健身房，每天早上只要有空，一定會空腹快走半小時，享受飆汗的快感，也從重訓及有氧運動中尋得堅定自我的意志力和正能量。

▲ 戴愛玲坦言這一年學會敞開心胸、做自己。（圖／索尼音樂提供）



她自從上一張專輯和製作人蕭賀碩、歌詞統籌嚴云農合作後，這次3人再次攜手打造新專輯，戴愛玲透露蕭賀碩像是嚴父，開給她好多功課和書單，驅使她在短時間內快速成長；嚴云農則像是親切的摯友，總能讓她卸下心防，戴愛玲說：「我來台北工作20年，忙碌的生活，讓我犧牲了很多陪伴家人的時間。但過去這1年多來，我學會敞開自己的心，不斷吸收、學習，找回我真正想做的自己。」