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結婚蛋糕連吃49年！　75歲老夫妻「一年吃一塊」結局超感人

記者傅家妤／綜合報導

美國有一對老夫妻結婚將近50年，因為受到某綜藝節目的啟發，兩人決定把結婚蛋糕冰凍收起，在每一年結婚紀念日才切一小塊來吃，至今兩人已經吃了49年，多年來兩人從未因為吃該蛋糕身體出現不適的症狀，甚至決定在結婚50周年紀念，把所剩無幾的蛋糕重新製作，慶祝金婚。

▲結婚蛋糕。（圖／librestock，示意圖）

▲美國一對夫妻的結婚蛋糕連續吃了49年。（圖／librestock，示意圖）

根據外媒《New York Post》報導，75歲的大衛（David）以及74歲的安妮（Anne）來自美國賓夕凡尼亞州，他們是在1967年初在一所國中擔任教師相識，隨後在1970年結婚，兩人因為受到一個美國老綜藝節目《I’ve Got A Secret》的啟發才有了這個想法，當時參加節目有一對情侶的秘密，就是要吃掉藏了25年的最後一塊結婚蛋糕。

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▲大衛及安妮只有在結婚紀念日這天才會吃一塊蛋糕。（圖／取自推特／Josh Boak）

看到該情節，大衛及安妮就決定要將結婚蛋糕冰凍起來，在每年的7月18日，也就是結婚紀念日這天，才會切一小塊來吃，沒想到就這樣吃了49年，期間他們搬了5次家，也有了3個孩子及4個孫子，這「傳統」也一直延續至今，安妮與大衛在受訪時表示，「很幸運地我們並沒有因為吃這蛋糕而生病，雖然它的口感並不豐富，但至少沒有毒。」

對於將結婚蛋糕保存了49年，安妮及大衛並不認為有任何的不妥，安妮直言：「這只是一件即好玩又浪漫的事情。」兩人即將在2020年迎來金婚，但蛋糕已經所剩無幾，因此他們決定要把剩下的屑屑收集起來，重新製作一個新的蛋糕，慶祝結婚50周年紀念。

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