結婚蛋糕連吃49年！　75歲老夫妻「一年吃一塊」結局超感人

記者傅家妤/綜合報導

美國有一對老夫妻結婚將近50年,因為受到某綜藝節目的啟發,兩人決定把結婚蛋糕冰凍收起,在每一年結婚紀念日才切一小塊來吃,至今兩人已經吃了49年,多年來兩人從未因為吃該蛋糕身體出現不適的症狀,甚至決定在結婚50周年紀念,把所剩無幾的蛋糕重新製作,慶祝金婚。

▲美國一對夫妻的結婚蛋糕連續吃了49年。(圖/librestock,示意圖)

根據外媒《New York Post》報導,75歲的大衛(David)以及74歲的安妮(Anne)來自美國賓夕凡尼亞州,他們是在1967年初在一所國中擔任教師相識,隨後在1970年結婚,兩人因為受到一個美國老綜藝節目《I’ve Got A Secret》的啟發才有了這個想法,當時參加節目有一對情侶的秘密,就是要吃掉藏了25年的最後一塊結婚蛋糕。

We need more news stories like this: How does a 49 year-old wedding cake taste?



"Something between cardboard or lighter fluid, I guess," said David Cowburn of his wedding anniversary tradition.https://t.co/g6iTauWvkF