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20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

記者劉宛欣／綜合報導

台灣醫療的品質與方便性在全球數一數二，求醫的人數多，生病的理由也千奇百怪。外科醫師鍾雲霓在《醫師好辣》節目上分享，自己曾遇過有「可怕怪癖」的病患，因嚴重便秘就醫，開刀一看腸子竟「塞滿頭髮」，一問才知道該名病患居然有吃頭髮的「異食癖」。

▲病患因嚴重便秘就醫，開刀一看腸子竟「塞滿頭髮」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲病患因嚴重便秘就醫，開刀一看腸子竟「塞滿頭髮」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲病患因嚴重便秘就醫，開刀一看腸子竟「塞滿頭髮」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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▲病患因嚴重便秘就醫，開刀一看腸子竟「塞滿頭髮」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

一名20幾歲的年輕人因肚子嚴重疼痛就醫，斷層掃描後看起來是腸阻塞，沒想到進開刀房後，打開腸子卻驚見「一大堆頭髮纏成一坨」，跟腸液攪在一起。醫師鍾雲霓表示，這種現象稱為「異食癖」，又稱異食症、亂食症，有異食癖的人喜歡吃對身體毫無營養價值的東西，例如泥土、肥皂甚至是玻璃。

▲病患腸子塞滿頭髮是因為有「異食癖」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲病患腸子塞滿頭髮是因為有「異食癖」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫師詢問才得知，該名病患有輕微憂鬱症，有一陣子因為太焦慮，觀察貓在很焦慮的時候會梳毛，便跟著「模仿」貓的行為，梳理自己的頭髮，甚至「拔頭髮下來吃」，持續了很長的一段時間，吃到腸子裡面都塞滿了頭髮，造成嚴重的腸阻塞。

 ▲《醫師好辣》邀請多位醫師分享不可思議事件。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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