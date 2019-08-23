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李玉璽「放飛自我」大跳暖身操！　燦笑羞喊：太羞恥了

記者翁子涵／台北報導

李玉璽今出席愛盲庇護工場運動日，和大家一起跳暖身操，不善律動的他，害羞直喊：「太羞恥了」，更與身障員工玩傳橡皮筋的趣味遊戲，他開心說：「今天就是放開心胸當做來玩耍，透過趣味競賽把平常生活的壓力拋開，享受盡情玩樂跟大家一起同樂！」

▲ 李玉璽出席愛盲庇護工場運動日，和大家一同做暖身操。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲ 李玉璽出席愛盲庇護工場運動日，和大家一同做暖身操。（圖／新視紀整合行銷提供）

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李玉璽坦言自己平常不算是早起的人，高中畢業後就沒有參加過早起的運動會，也透露自己最近有空就會去打籃球，偶爾跟著健身教練去跑步，因為他以前身體比較脆弱，加上有過敏體質，又因為經常拍戲太累和睡眠不足，曾同時需要看5、6位醫生，「當時感覺身體每個部位都在生病，後來透過持續運動增強抵抗力，才獲得改善。」

▲李玉璽透露最近有了運動習慣。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲李玉璽透露最近有了運動習慣。（圖／新視紀整合行銷提供）
但他也分享國中時因為打籃球左手嚴重骨折，開刀住醫院一段段時間，超過半年左手都不能提重物，也不能正常的運作，當時每週還要固定去回診，他笑說：「現在打籃球都很小心，如果有人要搶球我就會把球給他，哈哈哈！因為運動安全第一。」

▲ 李玉璽和身障員工玩遊戲。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲ 李玉璽和身障員工玩遊戲。（圖／新視紀整合行銷提供）
李玉璽3月證實和大4歲的溫妮分手，1年姐弟戀破局，被問是否已開始認識新對象？李玉璽笑說自己的個性一直都很喜歡交朋友，但目前重心都放在工作。

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