乾爹斗內3000萬邀吃飯被拒…爆「失控舉動」　直播主嚇壞求饒要還錢！

記者許皓婷／綜合報導

南韓有一名45歲男子，向在YouTube擁有200萬訂閱的直播主Yang Pang「斗內」了價值3000萬韓元（約新台幣77萬元）的禮物，之後想邀約對方私下吃飯被拒絕後，卻因打擊太大企圖輕生，所幸最後安然無恙。

▲南韓直播主Yang Pang。（圖／翻攝自YouTube）

據《韓國時報》報導，有名45歲男子出手「斗內」了價值3000萬韓元的禮物給Yang Pang，該名男子便希望直播主能和自己一起吃飯，但被Yang Pang拒絕，該名45歲的「乾爹」受挫，竟在22日發訊息告知南韓記者，Yang Pang通常都會答應大手筆粉絲的要求，所以自己才會想要約吃飯，竟被拒絕，並強調自己是認為被背叛感和情感損失，並秀出了一張照片，上面喪氣的寫著「Yang Pang沒有遵守諾言，把錢還給我。媽媽、妹妹，對不起。」

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收到訊息的南韓記者驚覺不對勁，趕緊報警，救援人員才在河裡找到了該名男子，並將他救起，所幸送醫後已無大礙。

▲Yang Pang收到男子斗內77萬，最後表示願意還錢。（圖／翻攝自YouTube）

Yang Pang則表示自己事後有收到一封男子的KakaoTalk（南韓通訊APP），當中透露自己從高處掉下來但還活著，關於自己會答應粉絲的要求一事，Yang Pang強調她只有在粉絲同意將用餐過程直播後才會赴約，若要私下見面她無法答應。

而Yang Pang更表示如果男子願意，她願意退回對方送禮的費用，因為她不希望粉絲放棄生命來支持自己，當粉絲開心時她才會感到高興，並希望這種事情永遠不會再發生。