ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白鹿撲台！曹瑞原《傀儡花》屏東開鏡　排灣族祭司向祖靈祈福

記者林奕如／台北報導

公視史詩旗艦劇《傀儡花》（暫名）終於進入正式拍攝，23日導演曹瑞原帶領主創團隊於屏東主場景進行開鏡祈福儀式，其實開鏡前幾天，屏東大雨不斷，白鹿颱風將從恆春登陸，所幸開鏡天氣風和日麗，眾人期待接下來二個月在主場景的拍攝都能順利平安。

▲公廣集團董事長陳郁秀特邀公視董事施振榮、前法國在台協會主任潘柏甫南下屏東參與《傀儡花》開鏡祈福活動，原住民。（圖／公視提供）

▲導演曹瑞原。（圖／公視提供）

曹瑞原導演現場也向團隊喊話：「我們今天以非常謙卑，非常尊敬的心來到這裡，希望祖靈庇護我們在拍攝過程中一切平安，我也抱持著向所有原住民朋友學習的心，以及對這裡的祖靈深深一鞠躬，謝謝所有的原住民朋友，希望一切能庇護我們，今天是一個很好的開始，不論我們即將碰到任何的困難，我們都一起度過吧。」面對未來將進入原始森林的拍攝挑戰，曹導相信在祖靈的庇佑下，他與團隊一定會用鏡頭把最美的福爾摩沙帶給全世界看見，也要讓現在的年輕人看見原住民來自生命的智慧和勇氣。

請繼續往下閱讀...

▲公廣集團董事長陳郁秀特邀公視董事施振榮、前法國在台協會主任潘柏甫南下屏東參與《傀儡花》開鏡祈福活動，原住民。（圖／公視提供）

▲《傀儡花》開鏡祈福活動。（圖／公視提供）

已近開拍，資金尚在增資募資中，但曹瑞原仍然堅持「要做就做到最完整」。為了貼近1867年的故事背景，本片除了於台南岸內糖廠影視基地初期開發的13.7公頃土地裡，重建約3公頃的台南府城樣貌，更在屏東搭建了當年恆春半島對外交易要地平埔聚落社寮港、閩客聚集的柴城、保力，以及斯卡羅族群所在之豬朥束社和射麻里部落。

▲公廣集團董事長陳郁秀特邀公視董事施振榮、前法國在台協會主任潘柏甫南下屏東參與《傀儡花》開鏡祈福活動，原住民。（圖／公視提供）

▲颱風白鹿即將登陸，開鏡時好天氣。（圖／公視提供）

主場景在原林中由茅草和竹枝、牛糞建立的房舍，導演表示：「房子是鋼骨結構，不用怕風雨，至少可以維持幾10年，還說旁邊地上的山蘇與芋頭是劇組自己種的！」曹瑞原特別期待拍攝完成後，除了台南岸內糖廠的府城可以被留下，其他的建築也能被運用。

公廣集團董事長陳郁秀、董事施振榮夫婦及總經理曹文傑也帶領節目部團隊，特地提前南下屏東並參與開鏡，前法國在台協會主任潘柏甫（Mr. Poimboeuf）也與會。開鏡特別邀來牡丹鄉高士村的靈媒張順枝vuvu（vuvu為排灣族語「祖父母輩的老人家」之意）及斯卡羅祭司龔山水代表舉行Palisi儀式（Palisi為排灣族語「傳統祭儀」之意），劇組準備了檳榔、米酒、阿拜（小米粽）為祭品，向在地的祖靈祈福，祈求一切平安順利。曹導的教會主任牧師潘劉玉霞牧師更動員其他牧師及教友們上山為劇組團隊祝禱，以排灣族的詩歌來頌讚這片土地。

推薦閱讀

媽媽等到我來才離開…楊騰拍戲母逝「這是我們最後一面」

媽媽等到我來才離開…楊騰拍戲母逝「這是我們最後一面」

邱琦雯爆五字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

邱琦雯爆五字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

專訪／逼未婚妻在爸面前認出軌！「黎皓一2大NG行徑」讓孫其君崩潰

專訪／逼未婚妻在爸面前認出軌！「黎皓一2大NG行徑」讓孫其君崩潰

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

林依晨師妹拍《小女花不棄》出意外　車禍留「後遺症」超挫折

林依晨師妹拍《小女花不棄》出意外　車禍留「後遺症」超挫折

男友流汗下面有異味「愛愛後分手」　Gino聽女閨蜜抱怨太可怕了

男友流汗下面有異味「愛愛後分手」　Gino聽女閨蜜抱怨太可怕了

葉星辰《男神》曖昧謝佳見放閃！狂摔N次「全身緊貼」怕壓壞他

葉星辰《男神》曖昧謝佳見放閃！狂摔N次「全身緊貼」怕壓壞他

懶理飆罵王瞳傳聞　邱琦雯合作品牌上位「時裝設計師」

懶理飆罵王瞳傳聞　邱琦雯合作品牌上位「時裝設計師」

劉以豪被郭雪芙裸趴身上激吻　害羞不敢動：她移到太下面了！

劉以豪被郭雪芙裸趴身上激吻　害羞不敢動：她移到太下面了！

謝忻崩潰謝罪又被阿翔切割！Gino「8字箴言」送給她

謝忻崩潰謝罪又被阿翔切割！Gino「8字箴言」送給她

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

温貞菱, 法比歐, 曹瑞原, 卓杞篤, 周厚安, 查馬克・法拉屋樂, 雷斌・金碌兒, 傀儡花

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他
  2. 忍者VS以父之名「神改編」　《聲林》周湯豪：表演很屌！
  3. 快訊／白鹿颱風襲台！周興哲高雄演唱會「風雨無阻」照常開唱
  4. 「辣台妹」獨秀1打2　雙人組帶舞群挑戰《聲林》魔咒
  5. 新人饒舌歌手溜滑板一下午　意外獲得「打歌新招」！　
  6. 韓女星瘦成S號⋯曬黃金長腿！　網友嚇壞：連臉都變了
  7. 結婚蛋糕連吃49年！　75歲老夫妻「一年吃一塊」結局超感人
  8. 正妹身材超辣⋯蕭敬騰「哇」　陶晶瑩：其實不用穿緊身衣
  9. 戴愛玲「一口氣剪短留7年長髮」！　新造型曝光美翻了
  10. 《聲林》金牌選手「黑豹」太猛！表特版韓正妹落敗淚崩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366