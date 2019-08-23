白鹿撲台！曹瑞原《傀儡花》屏東開鏡　排灣族祭司向祖靈祈福

記者林奕如／台北報導

公視史詩旗艦劇《傀儡花》（暫名）終於進入正式拍攝，23日導演曹瑞原帶領主創團隊於屏東主場景進行開鏡祈福儀式，其實開鏡前幾天，屏東大雨不斷，白鹿颱風將從恆春登陸，所幸開鏡天氣風和日麗，眾人期待接下來二個月在主場景的拍攝都能順利平安。

▲導演曹瑞原。（圖／公視提供）

曹瑞原導演現場也向團隊喊話：「我們今天以非常謙卑，非常尊敬的心來到這裡，希望祖靈庇護我們在拍攝過程中一切平安，我也抱持著向所有原住民朋友學習的心，以及對這裡的祖靈深深一鞠躬，謝謝所有的原住民朋友，希望一切能庇護我們，今天是一個很好的開始，不論我們即將碰到任何的困難，我們都一起度過吧。」面對未來將進入原始森林的拍攝挑戰，曹導相信在祖靈的庇佑下，他與團隊一定會用鏡頭把最美的福爾摩沙帶給全世界看見，也要讓現在的年輕人看見原住民來自生命的智慧和勇氣。

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▲《傀儡花》開鏡祈福活動。（圖／公視提供）

已近開拍，資金尚在增資募資中，但曹瑞原仍然堅持「要做就做到最完整」。為了貼近1867年的故事背景，本片除了於台南岸內糖廠影視基地初期開發的13.7公頃土地裡，重建約3公頃的台南府城樣貌，更在屏東搭建了當年恆春半島對外交易要地平埔聚落社寮港、閩客聚集的柴城、保力，以及斯卡羅族群所在之豬朥束社和射麻里部落。

▲颱風白鹿即將登陸，開鏡時好天氣。（圖／公視提供）

主場景在原林中由茅草和竹枝、牛糞建立的房舍，導演表示：「房子是鋼骨結構，不用怕風雨，至少可以維持幾10年，還說旁邊地上的山蘇與芋頭是劇組自己種的！」曹瑞原特別期待拍攝完成後，除了台南岸內糖廠的府城可以被留下，其他的建築也能被運用。

公廣集團董事長陳郁秀、董事施振榮夫婦及總經理曹文傑也帶領節目部團隊，特地提前南下屏東並參與開鏡，前法國在台協會主任潘柏甫（Mr. Poimboeuf）也與會。開鏡特別邀來牡丹鄉高士村的靈媒張順枝vuvu（vuvu為排灣族語「祖父母輩的老人家」之意）及斯卡羅祭司龔山水代表舉行Palisi儀式（Palisi為排灣族語「傳統祭儀」之意），劇組準備了檳榔、米酒、阿拜（小米粽）為祭品，向在地的祖靈祈福，祈求一切平安順利。曹導的教會主任牧師潘劉玉霞牧師更動員其他牧師及教友們上山為劇組團隊祝禱，以排灣族的詩歌來頌讚這片土地。