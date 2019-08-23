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名廚奧利佛破產「旗下餐廳全倒光」　回到17年前第一間店⋯激動哭了

記者蕭采薇／綜合報導

以掀起「飲食革命」聞名，英國名廚兼主持人傑米奧利佛（Jamie Oliver）先前爆出旗下餐廳全倒閉，近千名員工失業的消息。傑米奧利佛接受英國媒體《Channel 4》專訪，重回他在2002年開設的第一家餐廳「FIFTEEN」，忍不住在鏡頭前落淚。

▲▼傑米奧利佛（Jamie Oliver）回到2002年開設的第一家餐廳「FIFTEEN」，忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

▲傑米奧利佛回到開設的第一家餐廳，忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

傑米奧利佛接受英國媒體《Channel 4》專訪，重回他在2002年開設的第一家餐廳「FIFTEEN」。看著廚具、桌椅、杯盤都還在，但餐廳內渺無人煙、空空蕩蕩，奧利佛忍不住紅了眼眶，哽咽的說：「感覺很奇怪，我不喜歡這種感覺。像是電影裡炸彈爆炸，每個人走了，東西卻留在原地。」

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▲▼傑米奧利佛（Jamie Oliver）回到2002年開設的第一家餐廳「FIFTEEN」，忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

▲傑米奧利佛回到開設的第一家餐廳，忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

傑米奧利佛對鏡頭坦言，自己或許是個好廚師，擅長經營餐廳，卻不是好的生意人。1300名員工為此失業，他苦笑表示，當時實在太過天真，「開了好多間大餐廳，但我想，人們應該是喜歡中小型餐廳。」而傑米奧利佛餐廳雖大，卻沒有吸引到人潮塞滿它。

▲▼傑米奧利佛（Jamie Oliver）回到2002年開設的第一家餐廳「FIFTEEN」，忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

▲傑米奧利佛坦言自己不是好的生意人。（圖／翻攝自YouTube／Channel 4）

看著曾經的心血和夢想，如今都成一場空，傑米奧利佛的難過和失落全寫在臉上，他甚至可以一一說出店內板子的由來，卻也止不住哽咽。至於何時有計畫重振「餐飲王國」，傑米奧利佛暫時也沒有答案。

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