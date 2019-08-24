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「火星CP」賣腐不分戲內外！看鄭敬淏、朴誠雄、李雪飆戲超過癮

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

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文／薇琪吳

「我會成為你的電梯。你不需要和別人那樣一步步地走台階，直接一路到頂吧！直到你能登上的極限為止。」

先說韓劇《當惡魔呼喊你的名字》追到前四集的結論：鄭敬淏好可愛！朴誠雄好攻！李雪好棒！看演員們的神演技就足夠了。

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

男主角鄭敬淏在劇中是一個知名音樂製作人，為了成功和野心，與惡魔朴誠雄簽下了10年的靈魂婚合約。這10年間惡魔將會供給他無窮無盡的音樂靈感，不過一旦合約到期，男主角的靈魂就會被惡魔奪取。

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▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

沒想到就在合約快要終止的幾天前，男主角發現這些年來的成功，全都是來自於惡魔盜取了女主角李雪的音樂才華。於是他與惡魔提出了另一筆交易...讓擁有上等靈魂的女主角簽下惡魔契約，以換取他無限期的成功與財富。

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

老實說我看前兩集時，覺得劇情有點鬆散。跟《雞籠仙女傳》的問題有點像，明明是奇幻背景卻喜歡東講一點、西講一點，所以在看劇的時候，會覺得在架構世界觀的部分沒有銜接得很好。

不過題材和人設是真的蠻特別的，因為是音樂題材，劇中鄭敬淏和李雪都要自己唱OST，說真的是還蠻新鮮的。到第三集之後的劇情節奏就順了很多，所以還是會很期待後續的劇情。更不用說主要演員們各個是戲精，光看他們站著說話就很享受。

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）
李雪是自從我看了《壞刑警》之後就超愛她，可壞可清純，演技還開外掛！希望她趕快變成一線！！
▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）
ps.「火星CP」（鄭敬淏曾和朴誠雄合作《火星生活》）依舊甜，賣腐從不分戲內戲外。而鄭少女的美貌，長髮不是問題～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：薇琪吳
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當惡魔呼喊你的名字, 鄭敬淏, 朴誠雄, 李雪, 日韓風

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