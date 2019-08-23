小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber小玉個性無厘頭，愛挑戰爭議題材，以各種誇張影片走紅，但他23日卻突然PO出「小玉要退出YouTube了」為標題的影片，透露自已遇到嚴重的問題，並表示若9月影片的點閱沒有達標，他就要退出YouTube界。

▲小玉說要退出Youtube。（圖／翻攝自YouTube）

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小玉23日宣布要退出YouTube，只見影片中，他劈頭就說：「我要退出YouTube了！」並表示絕對不是炒作，是自己沉澱了好幾個月後，心中真實的想法，回顧從2016年開始拍片至今，引起的諸多爭議，他也誠心地向大眾致歉，並透露自已遇到嚴重的問題「快要付不出團隊薪水」，更強調拍影片必須付出很多成本，根本不如外界想的那麼有錢，他不希望團隊投入心力，還要因為錢提心吊膽過日，因而萌生退出YouTube界的想法。

▲小玉表示付不出團隊薪水。（圖／翻攝自YouTube）

而小玉也坦言也許退出，可以讓家長覺得對孩子是好的，「是不是小玉頻道的消失，對大部分的人來說，才是好的事情？」但他表示自己目前還找不出答案，因此跟團隊討論後，決定再拚一次，想找回去年積極發片的熱誠，他更訂出目標，要在9月1日到9月30日期間，點閱率達到1500萬，若沒有在9月底達標，他就要退出YouTube界。

▲小玉9月點閱未達標，就直接退出YouTube。（圖／翻攝自YouTube）