狼人殺情歌二部曲來了！　「九澤CP」和她驚陷三角戀

記者翁子涵／台北報導

繼先前《天黑請閉眼》MV在三個月內突破500萬次點閱，陳零九和邱鋒澤再度合作推出狼人殺情歌二部曲《天亮請睜眼》，他倆在節目中玩狼人殺遊戲的互動，讓許多粉絲戲稱是「最佳CP」，MV中2人除了有許多對手戲外，也力邀狼人殺「高玩女神」梁以辰擔任女主角，3人譜出青春純情愛戀，陳零九與邱鋒澤更在臉書發起互動小遊戲，邀粉絲猜梁以辰最終和誰牽手表白，短時間內留言就破千則。

▲ 陳零九和邱鋒澤找來梁以辰拍攝新歌MV。（圖／滾石提供）



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《天亮請睜眼》設計了有趣的小舞蹈，對陳零九和邱鋒澤來說頗為彆扭，陳零九更是到片場後才開始學習舞步，笑稱自己有點偶像包袱，必須「放下羞恥心」才能進入狀態，默契極佳的3人，更開玩笑說要請教「大前輩」愷樂，組成帶動唱「哥哥姊姊組合」，下次與狼人殺夥伴一起唱跳。

▲陳零九和邱鋒澤合作新歌《天亮請睜眼》。（圖／滾石提供）



歌詞方面，不僅增添了許多角色像是守衛、邱比特，也隱含了深刻喻意，提到「人狼戀」都是可以有結果的，有時候「個性不一樣，反而能擦出不同火花」；被問是否會有狼人殺情歌第三部曲？陳零九和邱鋒澤笑說：「我們靜觀其變」，如果反應好的話就會考慮。

《天亮請睜眼》也獲得「終極狼人殺」遊戲廠商的青睞，成為該遊戲的年度主題曲，此外，也和IG插畫家「梁先生」合作，將可愛的狼人殺角色畫作呈現在MV中。