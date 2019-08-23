《聲林2》賽前喊話！「樹老師」林宥嘉籲：感受很重要

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，首席導師林宥嘉與蕭敬騰在開錄前分享心得，蕭敬騰表示：「既然選擇來到這邊，我們大家都是在一個平衡的起源點上面。」林宥嘉則說：「我覺得我還是會很投入去聽，唱歌、音樂傳達這種東西，感性地成分還是蠻多的，感受還是很重要的。」

▲▼首席導師林宥嘉與蕭敬騰。（圖／ETtoday）

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《聲林之王2》的選手來自世界各地，許多人都大有來頭，甚至不乏出道藝人，競爭性十足。「花仙子」主持人Lulu（黃路梓茵）在賽前向選手們喊話：「這個地方是非常艱難的，但我跟你們保證，這個過程一定會非常的有趣，希望你們都可以奮力一搏，好好地來穿越它！」

▲主持人Lulu。（圖／ETtoday）

飛行導師周湯豪表示，「要成為《聲林之王》不單單只是單一項目的能力而已 ，對我來講，反而是看到他們有沒有這個潛力，有沒有個人的風格。」隸屬韓國知名舞蹈工作室One million的飛行導師劉隽則說：「比較期待的是有非常獨特個人魅力的人！」

▲▼飛行導師周湯豪與劉隽。（圖／ETtoday）

節目首集的大來賓是被譽為「明星製造機」的陶晶瑩，蕭敬騰認為，「陶子姐在整個行業裡面是非常具有地位性的，在每一個環節都可以教學員很多東西。」林宥嘉也說：「她看過成千上萬的表演者，她一定很有自己一套的審美。」

▲飛行導師陶晶瑩。（圖／ETtoday）



《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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https://junglevoice.ettoday.net/

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