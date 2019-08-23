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【蜘蛛人退出MCU】史丹李女兒挺索尼！　轟「迪士尼從未尊重爸爸」揭內幕

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼與索尼影業21日協商破局，導致《蜘蛛人》未來不會再出現在漫威電影宇宙（MCU），此事掀起大批影迷反彈，矛頭都指向索尼。不過已故「漫威之父」史丹李（Stan Lee）的女兒J.C. Lee持相反意見，跳出力挺索尼並直批迪士尼及漫威從未尊重過父親。

▲史丹李女兒挺索尼。（圖／翻攝自IG／J.C. Lee）

▲史丹李女兒針對迪士尼、索尼談判破局一事發聲。（圖／翻攝自IG／J.C. Lee）

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迪士尼與索尼因電影票房的分帳談不攏，雙方合作破局，索尼也證實了未來《蜘蛛人》的下一部電影，將不再由漫威工作室製作，未來也很有可能不會再回歸MCU，大批粉絲對此感到非常不滿，一面倒地砲轟索尼，甚至還有網友發動起「#SaveSpiderman」、「#BoycottSony」抵制索尼影業。

不過，已故「漫威之父」史丹李的女兒J.C. Lee日前卻高調跳出力挺索尼，她在接受外媒《TMZ》採訪時，提及索尼對父親的創作一直都非常尊重，而且索尼的出現，也可以分攤漫威及迪士尼對史丹李所有創作的掌控權，達到一種平衡。

▲史丹李女兒挺索尼。（圖／翻攝自IG／J.C. Lee）

▲史丹李女兒力挺索尼。（圖／翻攝自IG／J.C. Lee）

此外，J.C. Lee還砲轟迪士尼及漫威從未尊重過自己父親的作品，「當我爸爸死的時候，漫威及迪士尼都沒有來找過我，從第一天開始，他們就一直爸我父親的作品當成商品在賣，從來沒有對他或是他的經典作品示出該有的尊重及敬意。沒有人對我父親的態度會比漫威及迪士尼的高層還差！」最後她也指出無論索尼或其他人，對於延續史丹李的創作，都需要接受一些不同的看法及意見。

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迪士尼, 索尼, 蜘蛛人

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