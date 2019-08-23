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林佩瑤曝「右耳聾了2禮拜」：看醫生都沒用！網全嚇壞：好嚴重

記者許皓婷／綜合報導

「最美空姐」林佩瑤因參加《超級星光大道2》走紅，但後來沒有繼續演藝之路，而是回歸空服員本業，直到前陣子才宣布離開做了13年的空服業。常透過社群網站分享生活點滴的她，突然透露自己右耳聾了兩個禮拜，讓粉絲擔心不已。

▲林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤）

▲林佩瑤被封為「最美空姐」。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤）

林佩瑤23日突然在Instagram發文求救，原來她近期罹患中耳炎，讓她相當苦惱，「右耳已經聾了兩個禮拜，已經看了三次醫生卻越來越嚴重」，透露就醫後仍絲毫未改善狀況，讓她無奈直呼：「中耳炎到底要怎麼救，跪求台北厲害的耳鼻喉科診所。」

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而林佩瑤發文後，她的狀況嚇壞不少人，粉絲紛紛留言：「怎麼這麼嚴重」、「天啊！為什麼能忍受聾那麼久」、「趕快去大醫院檢查治療」，她則表示自己其實沒其他症狀，「就是耳朵裡面很多膿，每次去給醫生看都吸出一堆。」更逗趣地說：「我只覺得我好像在海裡，也是蠻清淨的啦！」

▲林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤）

▲林佩瑤患中耳炎，右耳聾了兩個禮拜。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤）

【林佩瑤Instagram發文】

右耳已經聾了兩個禮拜，
已經看了三次醫生卻越來越嚴重，
中耳炎到底要怎麼救
跪求台北厲害的耳鼻喉科診所，
是的，我圖文不符，
照片上是左耳痛。

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