記者劉宛欣／綜合報導

南韓團體ONF於2017年出道後人氣穩定上升，也於4天前宣布回歸。沒想到23日所屬經紀公司WM娛樂卻在官方CAFE發出聲明，年紀最小的成員Laun因個人因素將退出團體，令粉絲相當錯愕。

▲7人男團ONF出道2年累積高人氣，23日爆出成員退團消息。（圖／翻攝自IG／ONF官方Instagram）



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▲ONF老么成員Laun突然宣布退團。（圖／翻攝自IG／ONF官方Instagram）

官方Instagram於19日上傳回歸預告照中，還能看到有Laun的名字，今（23日）早也才發佈以ONF成員為世界觀的第一波回歸影片，影片公開後，規模之大讓粉絲大呼「公司很用心」、「看起來砸了很多錢拍」。沒想到影片公開後不久，所屬經紀公司WM娛樂緊接著發表聲明：「很抱歉要對深愛ONF的粉絲傳達遺憾的消息，在準備此次回歸的過程中，成員Laun（本名：金民錫）由於個人因素，已與本公司協議終止演藝活動，因此從8月23日起，將退出團體並解除專屬合約。」

▲官方Instagram 4天前上傳的回歸預告圖裡還有Laun的名字。（圖／翻攝自IG／ONF官方Instagram）

Laun現年20歲，14歲時曾與防彈少年團成員一起練習，當時因年齡太小無法出道，之後轉至WM娛樂，成為旗下的練習生，後以ONF出道，是隊中年紀最小的人氣成員，公司也有意栽培演技，今年（2019）曾出演tvN網路劇《胖胖的戀愛2》，如今無預警宣布退團，投下一枚震撼彈。粉絲紛紛留言「真假？太突然了吧」、「什麼原因非得在回歸前退團不可」、「無法接受」。