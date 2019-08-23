38歲肥宅7年不洗澡！　全身佈滿黑垢「毛孔全塞→大象皮」半裸照網噁：根本妖怪

記者陳芊秀／綜合報導

人可以忍受多久不洗澡？日本人在世人的印象中是經常洗澡、入浴的民族，不分城市鄉村都會出現大眾澡堂，不過出現一名「家裡蹲」男子，聲稱已經7年不洗澡，自拍照衝擊大批網友。

▲日本一名38歲「家裡蹲」宅男聲稱7年沒洗澡，震驚網友。（圖／示意圖、翻攝自日網／PAKUTASO）

這名男子自稱38歲，已經10年沒有和父母見面，因為不能碰水，無法洗澡、刷牙、洗臉、洗手，就連碰濕毛巾也不行，而且討厭喝水，所以只能喝牛奶和果汁。這番經歷在論壇「2CH」公開，令網友半信半疑，緊接著男子曬出多張照片，讓眾人瞪大了眼睛！

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男子曬出一連串照片，便條紙註明自己的帳號證明本尊，身體因為長年不洗澡，身上佈滿一顆顆小黑點，積累無法洗去的污垢在皮膚上出現灰、黃兩種顏色，加上沒有剪指甲，手和腳的指甲已經長到泛黃彎曲，因為沒有刷牙，聲稱已經沒有臼齒。他表示因為7年沒洗澡，身上的污垢塞住了毛孔，所以夏天無法排汗更熱。

▲男子曬出照片，身上佈滿點點黑垢，和真實皮膚出現2種色差。（圖／翻攝自日網／2CH）

▲男子長久以來未剪指甲，任由指甲變長泛黃。（圖／翻攝自日網／2CH）



▲男子腳趾甲不修剪。（圖／翻攝自日網／2CH）



▲男子稱7年沒洗澡眾人不信，曬出半裸上半身。（圖／翻攝自日網／2CH）



▲男子不洗澡，膝蓋佈滿黑垢，塞住毛孔無法排汗。（圖／翻攝自日網／2CH）



網友看到照片直喊噁，輪番留言「一定很臭」、「好像大象皮」、「感覺身上的污垢可以作成丸子」、「根本就是妖怪」、「趕快去洗澡啦」、「毛孔大概壞死了。」不過仍有部分網友質疑7年不洗澡的可信度，「東京奧運的時候來東京走走」、「感覺是騙人的」、「這是創造出來的吧？」