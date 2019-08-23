蒲公英選手頭上插滿滿⋯《聲林》周湯豪：在錄超級變變變？

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，上一季的「向日葵」嘪瑋鵬再次參賽，但這次的面具升級，讓飛行導師陶晶瑩一看就驚呼「他一定在後台悶了很久」。有趣的不僅如此，他的對手李易修也是「變裝高手」，讓飛行導師周湯豪笑說：「我現在為什麼在錄《超級變變變》啊！」

▲▼選手的裝扮相當「精緻」。（圖／ETtoday）

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化身向日葵的嘪瑋鵬表示：「我覺得我的人跟歌聲都蠻溫暖的，大家迷路的時候，或是感受到驚慌失措的時候，看到我會有一種溫暖的感覺。」另一位選手李易修則是扮成蒲公英，只見他白色的安全帽上插滿一根根的線球，讓飛行導師們直呼「有一點密集恐懼症」。

▲周湯豪：我在錄超級變變變？（圖／ETtoday）

李易修自嘲說：「我原本這一身是綠色的啦，就可以說全身是哏，可是現在應該像棉花棒吧？」陶晶瑩則笑稱「好想掏耳朵喔 」。不過較可惜的是，雖然嘪瑋鵬捲土重來希望獲得好成績，但他與李易修這回都沒有表現好，雙雙落到待定區。

▲▼嘪瑋鵬與李易修雙雙落到待定區。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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