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小蜘蛛曬鋼鐵人合照　除了悲傷你有看到墨鏡藏「爆笑細節」嗎

記者林映妤／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）在迪士尼與索尼影業協商破局後的一舉一動都備受關注，他23日在Instagram上po出與「鋼鐵人」小勞勃道尼（ Robert Downey Jr.）爬山的合照，更寫下「We did it Mr Stark！」激起粉絲刷屏留言「不要走」、「留下來」，但也有許多人意外發現小勞勃道尼墨鏡裡的「爆笑細節」！

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照，茉鏡裡有爆笑細節。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照，墨鏡裡有爆笑細節。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

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湯姆霍蘭德今po出照片後，不少人認為「We did it Mr Stark！」這句台詞呼應了現實狀況，而替小蜘蛛感到悲傷，但事實上照片中師徒2人笑得開懷，還拿出對方的公仔把玩，氣氛相當和樂。

照片一出，在推特及各國社群網路上掀起討論，不只是因為蜘蛛人未來走向令影迷擔心，現在更有大批網友發現，小勞勃道尼的墨鏡反射出對面有一根柱子，而柱子上有「一支手機架在一只鞋子前面」！

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照，茉鏡裡有爆笑細節。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

▲看到小勞勃道尼墨鏡裡的端倪嗎？（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

不少網友爆笑：「湯姆霍蘭德和小勞勃道尼竟然用鞋子保持手機平衡」、「超級英雄爬山不帶自拍棒」、「請問他們是用鞋子自拍了嗎」、「不知道哪來的點子，但我很佩服！然後那只鞋子是誰的」、「鞋子一定是小蜘蛛的，因為小勞勃道尼出了名鞋墊王」！

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照，茉鏡裡有爆笑細節。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

▲▼再近一點，魔鬼藏在細節裡。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照，茉鏡裡有爆笑細節。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德, 鋼鐵人, 東尼史塔克, 小勞勃道尼, 迪士尼, 索尼

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