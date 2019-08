小蜘蛛曬鋼鐵人合照　除了悲傷你有看到墨鏡藏「爆笑細節」嗎

記者林映妤/綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)在迪士尼與索尼影業協商破局後的一舉一動都備受關注,他23日在Instagram上po出與「鋼鐵人」小勞勃道尼( Robert Downey Jr.)爬山的合照,更寫下「We did it Mr Stark!」激起粉絲刷屏留言「不要走」、「留下來」,但也有許多人意外發現小勞勃道尼墨鏡裡的「爆笑細節」!

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德與「鋼鐵人」小勞勃道尼合照,墨鏡裡有爆笑細節。(圖/翻攝自Instagram/Tom Holland)

湯姆霍蘭德今po出照片後,不少人認為「We did it Mr Stark!」這句台詞呼應了現實狀況,而替小蜘蛛感到悲傷,但事實上照片中師徒2人笑得開懷,還拿出對方的公仔把玩,氣氛相當和樂。

照片一出,在推特及各國社群網路上掀起討論,不只是因為蜘蛛人未來走向令影迷擔心,現在更有大批網友發現,小勞勃道尼的墨鏡反射出對面有一根柱子,而柱子上有「一支手機架在一只鞋子前面」!

▲看到小勞勃道尼墨鏡裡的端倪嗎?(圖/翻攝自Instagram/Tom Holland)

不少網友爆笑:「湯姆霍蘭德和小勞勃道尼竟然用鞋子保持手機平衡」、「超級英雄爬山不帶自拍棒」、「請問他們是用鞋子自拍了嗎」、「不知道哪來的點子,但我很佩服!然後那只鞋子是誰的」、「鞋子一定是小蜘蛛的,因為小勞勃道尼出了名鞋墊王」!

▲▼再近一點,魔鬼藏在細節裡。(圖/翻攝自Instagram/Tom Holland)

Tom Holland and RDJ really balanced a phone on a shoe to have a little photoshoot... Legends ONLY. pic.twitter.com/of5q8SZJTO

They literally used a shoe as a support for the phone.

Robert Downey Jr and Tom Holland really did that. pic.twitter.com/ZMPgHZQPbX