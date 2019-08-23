黎明公布攻蛋售票日！　她等了25年...嗨炸「拋夫棄子也要去」

▲黎明12月將首度來台攻蛋。（圖／開麗娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港「四天大王」之一的黎明，12月14日將在台北小巨蛋舉辦《黎明Leon Metro Live 2.0》演唱會，主辦單位開麗娛樂今也公布開賣訊息，9月6日開麗娛樂會員預購、7日KK PRIME會員預購、8日中午12點全台開賣。

黎明也特地錄製影片，獻給一路支持他的歌迷，他期待地表示：「這是我的第一次！第一次在台北小巨蛋的個人演唱會！這對我來說是一次很難得的機會，也希望這次可以用我最好的表現送給所有的觀眾！」

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▲黎明宣布開唱，讓粉絲激動不已。（圖／開麗娛樂提供）

自從黎明將首次來台開唱的消息曝光後，主持人黃子佼也直接留言：「這個要看！」歌迷更回憶起當初黎明來台宣傳時，黃子佼的愛犬元氣還曾經咬過黎明的腳，相當逗趣。

不少死忠歌迷也熱烈討論起演唱會歌單，還私訊主辦單位給予建議；日前黎明在馬來西亞演唱會上，演唱《今夜你會不會來》、《情深說話未曾講》、《一夜倾情深秋的黎明》、《我愛ICIBAN》等經典歌，讓粉絲意猶未盡在演唱會結束後仍大喊安可10分鐘不願離場，台灣粉絲也直呼不能輸：「等了25年，拋夫棄子也要去！」

