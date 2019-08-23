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超暖！鐵粉漏夜排隊等泰勒絲　女神準備「披薩＋小禮物」逆應援

記者蕭采薇／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）睽違兩年的新專輯《Lover／情人》23日正式推出，在正式發布前，泰勒絲率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢，現場吸引大批粉絲徹夜排隊等待。當然泰勒絲也不改一貫對粉絲超暖心的態度，特別請爸爸及工作人員送上披薩及小禮物給在寒風中守夜排隊的樂迷們。至於網路上其他各國的樂迷因為時差關係，也號召要共同守夜一起迎接偶像新專輯的到來。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在專輯發行前，率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢。（圖／CFP）

▲泰勒絲在專輯發行前，率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢。（圖／CFP）

從專輯發行前排山倒海的宣傳造勢，與前唱片公司的風風雨雨，以及與現任男友喬歐文的感情狀況，甚至和全球粉絲的一起玩的專輯猜謎遊戲，泰勒絲一舉一動全是全球媒體追逐的頭條新聞。

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▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在專輯發行前，率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢。（圖／CFP）

▲泰勒絲在專輯發行前，率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢。（圖／CFP）

縱觀泰勒絲出道後這一路走來，她絕對可以說是當今音樂產業的獨特現象，她是唯一一個新舊宣傳方式都能通用並且效果非常顯著的流行女歌手，滾石雜誌甚至以專文報導這令人驚訝的泰勒絲現象，聲稱「現今市場衰退的景象，在泰勒絲身上是不存在的」，甚至大膽預測「未來她依然會登上王座，成為屹立在世界頂端唯一的巨人」。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在專輯發行前，率先登上美國指標性節目《Good Morning America》演出造勢。（圖／CFP）

▲泰勒絲睽違2年發新專輯，成為全球熱話題。（圖／CFP）

《Lover／情人》還沒發行，就創下許多驚人的紀錄，像是專輯預購人數直接衝破全球近百萬，更是在數位平台Apple Music搶先創下首日預先收藏次數最高女歌手專輯、首日預先收藏次數最高的流行樂專輯，以及有史以來預先收藏次數最高的流行專輯等三項紀錄，一舉超越先前由亞莉安娜及怪奇比莉所寫下的驚人數字。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）登上《VOGUE》封面。（圖／環球提供）

▲泰勒絲登上《VOGUE》封面。（圖／環球提供）

另外指標性雜誌《VOGUE》更特別邀約泰勒絲擔任一年中最重要的一期「金九」9月號雜誌封面，唱片公司一連串鋪天蓋地式的宣傳讓全球樂迷想不看見泰勒絲的宣傳都難。不同於上張專輯《舉世盛名》首波不開放串流的操作，這次泰勒絲在轉換新東家後決定擁抱串流，甚至更緊密的與社群結合，在進行網路直播時一度還造成社群平台大當機，可見流行天后的威力。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）登上《VOGUE》封面。（圖／環球提供）

▲泰勒絲登上《VOGUE》封面。（圖／環球提供）

專輯中同名單曲《Lover》的音樂錄影帶也在專輯上線的數小時前搶先推出，以一種溫馨且充滿少女感的浪漫色彩呈現，MV場景發想來自於泰勒絲以前的專輯《1989》中單曲《You Are in Love》的歌詞，並邀請到曾參與她《舉世盛名》巡迴演出的舞者出演，短短時間便超越百萬觀看人次。泰勒絲巧妙的融合新舊宣傳模式，讓她在這個正在經歷深刻變化的流行產業，依然能夠昂然挺立於世界的頂端！

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