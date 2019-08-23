《聲林》選手履歷「金頭腦冠軍」　自創曲歌名全場笑了

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，通常選手的資歷都會寫著琳瑯滿目的比賽經歷，但這位「水豚君」王喬尹則是寫著「益智節目冠軍」，讓導師們相當好奇。不僅經歷特別，當她說出自創曲名字時，更是讓全場都忍不住笑了。

▲▼王喬尹講解益智節目的題目，讓全場導師一頭霧水。（圖／ETtoday）



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「妳的經歷好特別喔，大家都會寫參加過什麼歌唱比賽，妳是參加益智節目《金頭腦》冠軍！」飛行導師陶晶瑩笑著說。王喬尹笑稱，剛好一直抽到熟悉的生物題，就這樣接連答對了7、8題奪下冠軍，她還分享當時的一道題目「為什麼心臟沒有心癌」，就連她解釋後，全場導師仍一臉茫然。

▲王喬尹創作曲的歌名相當特別。（圖／ETtoday）



王喬尹除「經歷」特別，演唱自創曲的她，歌名是《好幾次在腦海裡都想殺了你》，她說著：「是寫給一個劈我腿的前男友。」話一說完逗得全場大笑，陶晶瑩也笑說：「來聽一下妳女性的復仇。」

▲▼獲勝的蕭名棻不忍看對手被淘汰，難過淚崩。（圖／ETtoday）

同樣帶來自創曲的蕭名棻，以一襲可愛的「土撥鼠」裝扮亮相，自創曲《轉圈圈》節奏鮮明，訴說著上班族日復一日的生活，也是她過去的生活寫照。最終，蕭名棻以3比2的票數獲勝晉級，王喬尹則落到待定區。

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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