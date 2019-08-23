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爆戀情隔1周…黃子韜「對不起粉絲」　洩心裡話：是我不好！

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人黃子韜近日被爆出疑似戀愛中，一舉一動也成了外界關注焦點，沒想到緋聞爆出後隔一星期，他22日晚間突在微博上曬出粉絲給的書信，發文向大家道歉，「是我不好，一直沒來對不起你們，我還是我，從未變過。」意外掀起不少熱議。

▲▼黃子韜戀情曝光。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜先前被拍到約會長髮妹，疑戀情曝光。（圖／翻攝自微博）

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黃子韜2018年突在微博上表示，自己將消失很久，告別綜藝和選秀節目，專心發展自己的個人事業，雖在這段期間，他鮮少出現在綜藝節目上，但不斷都有新作品推出，甚至還開了個人演唱會。不料，他22日晚間似乎突有感而發，先是曬出一幅畫並附上一個愛心符號，隨後還在底下留言，曬出粉絲書信並道歉。

▲黃子韜。（圖／翻攝自微博／黃子韜、黃子韜爸爸）

▲黃子韜。（圖／翻攝自微博／黃子韜、黃子韜爸爸）

▲黃子韜發文並在留言處向粉絲道歉。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

留言中寫道：「是我不好，一直沒來對不起你們，我還是我，從未變過。不管信與不信…愛你們，早點休息，晚安。」隨後他的父親也轉發了該則發文，並表示是自己的錯，「因為心疼他三年來沒有休息過一天，所以這次（讓他）放了一個長假，看來我是錯的。」他稱之後會讓兒子日以繼夜的工作，還要取消黃子韜的演唱會做為懲罰。

▲黃子韜。（圖／翻攝自微博／黃子韜、黃子韜爸爸）

▲黃子韜爸爸發文。（圖／翻攝自微博／子韜爸爸）

不少粉絲看到父子倆的發文後都激動不已，紛紛表示：「不要取消他的演唱會，他沒有錯，我們也不會變」、「取消演唱會，不是對韜的懲罰，是對海浪（黃子韜粉絲）的懲罰」。先前黃子韜曾被爆出新戀情，甚至有傳他的演藝事業也因此受到影響，因此也有人猜測他是為了傳出戀情而道歉，隨後也有粉絲跳出幫忙澄清：「他不是因為戀情致歉，只是好久沒出來，跟海浪聊聊心裡話，不要隨便猜測！」

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