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《聲林之王2》今晚9點首播！準時鎖定《ETtoday新聞雲》APP不漏接

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》於8月23日晚上9點播出，觀眾朋友敬請期待。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

《聲林之王》第一季的感動想必讓大家意猶未盡，《聲林之王2》馬上強勢再臨，將於8月23日晚上9點播出，觀眾朋友可以透過《ETtoday新聞雲》APP、《ETtoday新聞雲》新聞雲粉絲頁、《ETtoday新聞雲》星光雲APP、《ETtoday星光雲》粉絲頁播出，請大家準時鎖定播出！另外，匯集音樂專業度、跨海國際化、承先啟後與巨星雲集，為本季四大亮點！

《聲林之王2》集結世界各地的跨海選手襲捲聲林，除了有來自韓國的魯芝善、香港的楊碧琪、北美的徐利廷，曾在時下最夯百老匯音樂劇「獅子王」飾演娜娜的張芮僑，來自馬來西亞的李艾薇，與來自馬來西亞曾錄製過《中國新聲代》第五季的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，以及來自加勒比海錄過《歌神請上車》第三季的韋喆，各方來自海外的「猛獸們」來勢洶洶。

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除了集結跨海選手，現場更驚見不少已出道明星選手，有入圍第30屆金曲獎最佳新人的王艷薇、GTM成員的潘君侖、混血兒娛樂的艾文、傳遞娛樂的KADI、ASTR的蚊子和曼萍，參賽選手各個經歷豐富，選手名單中的饒舌歌手屁孩，還曾與周湯豪參加同期《中國新說唱》，他說：「陷阱妹紅了，屁孩還沒紅，所以讓大家能看見屁孩這個人！」

在開始廝殺前，「神獸級」學長姐鄭可強與許莉潔、許淨淳、張若凡、孫肇谷回到這片聲林，為現場的小動物、小植物們帶來《動物園藏夢》，溫暖的完美合聲中充滿著加油跟鼓勵，前輩們的歌曲呈現讓《聲林之王2》新生們聽得如癡如醉，全場跟著揮舞著雙手，用歌聲表達出：「希望明年換你站到這裡，唱給學弟妹聽！」
 

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