信終於曝光父女私生活！　「19歲逆天長腿女兒」露面網驚：長好像

記者翁子涵／台北報導

信加盟新東家何樂音樂，推出新專輯《煉金術》，他沒有背棄對歌迷的承諾，確定10月19日在台北松菸一號倉庫舉辦「為你著魔」新歌演唱會，雖然近期他正馬不停蹄在海外宣傳，仍心繫這場演唱會，隨時丢出想法給團隊，最後呈現的方式，也幾乎出自他一人的構思。

▲信將舉辦新歌演唱會。（圖／The One雜誌提供）



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演唱會除了新專輯的8首新歌全都會首次以Live Band方式演出外，也會挑選幾首他私心喜愛的歌讓歌迷重溫經典，舞台更是以四面台呈現360度零死角的信，還特別選了最低90公分的舞台，就是想讓歌迷貼近他。

信也宣布將在演出後，舉辦此次新專輯唯一的簽名會，已經3年在台灣沒辦簽名會的信，相當期待歌迷親口告訴他對新專輯的想法，也關心這些久違的忠實歌迷近況。

▲信睽違三年，宣佈要在演唱會後舉辦簽名會。（圖／The One雜誌提供）



此外，信最近帶著19歲的女兒「小丸子」錄製中國真人秀《一路成年》， 小丸子僅曾在5歲及17歲時在他的歌曲和演唱會曝光過，信向來很珍惜、呵護女兒，過去一直都婉拒節目邀約，此次會加入《一路成年》，就是因該節目出動各方人馬力邀，聊了許久他才點頭，信表示近年工作忙碌，希望藉由節目多跟女兒體驗生活，日前父女倆現身錄影時，全場都驚喊「長得好像」。

▲信（右）帶著19歲女兒小丸子參加中國真人秀。（圖／翻攝芒果TV微博）