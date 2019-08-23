11歲法蒂瑪諾雅唱「陳奕迅名曲」　《聲林》陶晶瑩秒被打動

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，年僅11歲來自馬來西亞的法蒂瑪諾雅選唱陳奕迅的《讓我留在你身邊》，笑說：「因為歌詞說了，最渺小的我，有大大的夢！」滿臉掛著笑容的她，一唱起歌來彷彿是受過專業訓練的歌手，也難怪讓飛行導師陶晶瑩被她打動：「會不被她打動嗎？」

▲▼法蒂瑪諾雅。（圖／ETtoday）

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法蒂瑪諾雅從4歲開始喜歡唱歌，在5、6歲就有過演出經驗，先前也在《中國新聲代》展現好歌喉。另一位選手是來自泰國的Nadia，18歲的她演唱那英的《墨》應戰，表示：「我在電視上看到Gail，所以我真的很想來看看。我選中文歌，因為我覺得是挑戰自己，而且這首歌真的很棒。」

▲陶晶瑩被法蒂瑪諾雅的演出給打動。（圖／ETtoday）

飛行導師陶晶瑩認為，Nadia在高音的表現有點可惜，「但是妳的聲音很棒、很有力量，如果音樂太寬，可以再考慮下來一下，可以更有餘力去表現感情。」至於法蒂瑪諾雅的表現，陶晶瑩則說，無論是她選的歌曲、面罩，再配合上笑容與詮釋方式，很難不被她的演出打動。

▲▼Nadia雖落敗，但歌唱實力備受看好。（圖／ETtoday）

法蒂瑪諾雅從4歲開始喜歡唱歌，在5、6歲就有過演出經驗，先前也在《中國新聲代》展現好歌喉，在這輪也順利晉級。Nadia雖然落到待定區，但導師林宥嘉仍稱讚：「妳有個優點我想跟妳分享，爆發力的女歌手很常沒有很鬆的低音，但是妳的低音非常好聽，繼續努力。」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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