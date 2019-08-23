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裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員具惠善與安宰賢的離婚風波越演越烈，在男方放話說要公開兩人的kakao talk完整版對話後，她也立刻反擊表示「我沒有在用kakao talk」。稍早有粉絲發現，演員裴斗娜按讚了具惠善的反擊貼文，並追蹤了帳號。

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▲演員裴斗娜按讚了具惠善的貼文。（圖／翻攝自裴斗娜、具惠善Instagram）

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▲演員裴斗娜按讚了具惠善的貼文。（圖／翻攝自裴斗娜Instagram、韓網）

具惠善發表長文，將丈夫的「罪狀」一一列出，其中包含安宰賢曾對她說出「因為妳有著不性感的乳頭，所以我要離婚」的侮辱話語，此言論引發網友憤怒，文章上傳之後，男方也發表聲明，放話要將兩人的kakao talk完整對話公開，然而她也不甘示弱，馬上再貼文反擊「不用準備了，我沒在用kakao talk，背叛者」。

▲裴斗娜追蹤了具惠善。（圖／翻攝自裴斗娜Instagram）

▲裴斗娜按讚並追蹤了具惠善。（圖／翻攝自裴斗娜Instagram）

反擊貼文貼出後不久，眼尖網友發現裴斗娜按讚了該篇貼文，並追蹤了具惠善的Instagram，這2個舉動也被猜測是在「應援」具惠善。沒想到不久後，裴斗娜就被發現已收回貼文按讚，也一度傳出疑似取消追蹤，不過目前她的追蹤名單上仍顯示有具惠善帳號。

對此網友紛紛在裴斗娜的帳號留言「姐姐好帥氣」、「連姐姐都看不下去安的渣男行為」，另一方面也有人擔憂「擔心斗娜會因為這樣被攻擊」、「公開這樣按讚好像不太好」。

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