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貝克漢8歲女兒「閉眼+抬腿」爽做SPA！　網瘋喊：我需要這種人生

記者鄭又菡／綜合報導

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，一家六口幸福美滿，而夫妻倆對寶貝女兒「小七」哈珀（Harper Beckham）更是寵愛有加。維多利亞近日更是帶著女兒一起做SPA，令網友感嘆，「想要過上好日子，成為小哈珀是唯一的路！」

▲維多利亞及女兒小哈珀。（圖／翻攝自維多利亞Instagram）

▲小哈珀是貝克漢一家的寶貝公主。（圖／翻攝自維多利亞Instagram）

貝克漢一家近日到義大利度假，老婆維多利亞在Instagram上分享與女兒做SPA的影片，還以女兒的語氣寫下「媽咪跟我的SPA日，今天和媽咪一起按摩。」影片中可以看見年僅8歲的小哈珀眼睛閉起來，把手向後放在後腦勺躺在美容椅上，讓按摩師按腳，臉上的表情十分享受，小小年紀就擁有貴婦般的待遇。

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▲維多利亞及女兒小哈珀。（圖／翻攝自維多利亞Instagram）

▲小哈珀與媽咪維多利亞一起做SPA。（圖／翻攝自維多利亞Instagram）

影片一曬出後，網友紛紛留言，「想要過上好日子，成為小哈珀是唯一的路」、「就是一個公主的生活」、「我真的需要這種人生，只要給我一天就好」、「這是什麼人生啊！」不過也有不少粉絲回應稱讚小哈珀很可愛，「眼睛閉起來很享受，看起來很可愛！」

▼小哈珀十分享受做SPA的時光。（圖／翻攝自IG／harperbeckham_fashion）

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