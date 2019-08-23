GOT7珍榮首推夢幻帥氣個人寫真！私下反差「人性美」傻到瘋狂

文／塔塔

韓國偶像團體GOT7現正進行2019年的世界巡迴演唱會行程，大受歡迎。其中演歌雙棲的成員朴珍榮（Jinyoung）也趁熱親赴濟州島拍攝，並推出個人第一本寫真《Hey Guys》，並推出短期個人概念周邊店，9月5日到9月16日在明洞樂天百貨B1開放，剛好是在他的生日月，也正好是在成員Mark和榮宰的生日間。

▲▼GOT7成員朴珍榮即將推出個人第一本寫真《Hey Guys》。（圖／翻攝自GOT7official臉書）

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寫真集裡面除了珍榮個人美照以外，還有幕後花絮DVD及小卡，大約等於韓站推出的寫真，差別在於特典沒有那麼豐富，但裡面的照片相信都是一時之選，畢竟珍榮的美貌及鏡頭體質是有目共睹的，以目前釋出的宣傳照來看，他應該實際參與了大部分的企劃，用處女座一絲不苟的認真態度製作人生第一本個人寫真，才會呈現出如此如夢似幻、靜謐又溫暖的極致美感。



▲《Hey Guys》寫真集日前釋出的宣傳照，呈現珍榮的夢幻帥氣王子感。（圖／翻攝自GOT7official臉書）

朴珍榮的魅力如果就只有歌唱得好、長得帥、舞蹈機器、演技在線那就太單調了，真正讓他像是住在我們家隔壁的王子、看到他就想撒嬌叫歐霸的魅力是他的「人性美」。何謂「人性美」呢？與帥得慘絕人寰、不食人間煙火、彷彿不需要大小便的那些偶像們相比，會哭、會生氣、會搗蛋、有點小掉漆的朴珍榮，更充滿了生命力。

在演唱會上，以不小心把麥克風拿反來直接證明自己絕對真唱（但導致性感的《Prove it》整首都充滿了粉絲及成員的爆笑），或是紙彩帶玩得興起，連麥克風都一起丟到了台下，都跟朴珍榮平日文質彬彬的穩重感大相逕庭。更不用說綜藝上各種不小心出糗的畫面，以及在團綜《Hard Carry2》中展現的「沒必要福爾摩斯」形象，都是讓他變得更貼近我們的原因。

▼M2釋出珍榮未收錄在節目中的「沒必要福爾摩斯」形象，是不是傻得很可愛呢？（影片來源：YouTube M2）

▼請從10分54秒開始看珍榮拿反麥克風、丟出麥克風等，跟麥克風有仇的片段。（影片來源：YouTube 娛樂情報站）





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