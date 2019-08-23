ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認「太嗨惹禍」崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

爸爸生活不檢點，一不小心就害到寶寶跟著倒楣！有一個媽咪帶寶寶看診，原因是寶寶臉和手上都有長出粉紅小肉球，做了幾次治療後還是無法治癒，到了第3次爸爸也跟著來了，爸爸才尷尬向醫生坦承自己才是「罪魁禍首」，摸了「菜花田」之後又抱孩子，才會造成傳染。

皮膚科醫師劉懿姍在《醫師好辣》分享個案，曾遇到一個寶寶臉上和手上都長出了一顆顆的粉色肉球，也就是所謂的人類乳突病毒，也稱病毒疣，在治療2次後卻沒有改善，直到第3次，爸爸也陪同看診，但在孩子看完後，爸爸先把媽媽請出診間，有些尷尬地說：「醫生，我是長在屁股，好像有長幾顆東西。」

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

醫生一看，原來也是病毒疣感染，而病毒疣長在屁股上就是所謂的菜花，一問之下才知道爸爸喜歡摳屁股，摳完沒洗手就直接抱小孩子，有皮膚接觸後才會導致小孩感染。

事實上，不只是菜花，光是大人的一個吻可能害嬰兒喪命，親吻病的傳染途徑主要是經由唾液傳染，舉凡接吻、共用餐具或盥洗用品、用口嚼碎食物餵食孩童等都能夠傳染。幼童或青少年是發病高風險群，幼童通常是口水、飛沫傳染，青少年則是接吻染病居多，目前醫學沒有針對EB病毒的特效藥，只能針對疾病症狀給予藥物治療。

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

當大人出現咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛或皮疹等症狀時，不應與小嬰兒緊密接觸。另外，成人口腔中有很多種致病微生物存在，即便大人身體沒有不適，也盡量不要和寶寶嘴對嘴親吻（尤其是六個月以下寶寶），可以選擇親臉頰、親額頭、擁抱、牽手。
 

推薦閱讀

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

醫師好辣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 名廚奧利佛破產「旗下餐廳全倒光」　回到17年前第一間店⋯激動哭了
  2. GOT7珍榮首推夢幻帥氣個人寫真！私下反差「人性美」傻到瘋狂
  3. 【蜘蛛人退出MCU】史丹李女兒挺索尼！　轟「迪士尼從未尊重爸爸」揭內幕
  4. 原來季芹這樣管老公！王仁甫繳不出罰單⋯《飢餓遊戲》超狂方式自救
  5. 狼人殺情歌二部曲來了！　「九澤CP」和她驚陷三角戀
  6. 38歲肥宅7年不洗澡！　全身佈滿黑垢「毛孔全塞→大象皮」半裸照網噁：根本妖怪
  7. 獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍
  8. 曾沛慈演技大爆發再+1！　「撕光百張情侶照」哭翻了　
  9. 林佩瑤曝「右耳聾了2禮拜」：看醫生都沒用！網全嚇壞：好嚴重
  10. 曾之喬機場喝咖啡被拍！「掉出超兇半球」網一看全瘋了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366