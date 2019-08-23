嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認「太嗨惹禍」崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

爸爸生活不檢點，一不小心就害到寶寶跟著倒楣！有一個媽咪帶寶寶看診，原因是寶寶臉和手上都有長出粉紅小肉球，做了幾次治療後還是無法治癒，到了第3次爸爸也跟著來了，爸爸才尷尬向醫生坦承自己才是「罪魁禍首」，摸了「菜花田」之後又抱孩子，才會造成傳染。

皮膚科醫師劉懿姍在《醫師好辣》分享個案，曾遇到一個寶寶臉上和手上都長出了一顆顆的粉色肉球，也就是所謂的人類乳突病毒，也稱病毒疣，在治療2次後卻沒有改善，直到第3次，爸爸也陪同看診，但在孩子看完後，爸爸先把媽媽請出診間，有些尷尬地說：「醫生，我是長在屁股，好像有長幾顆東西。」

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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醫生一看，原來也是病毒疣感染，而病毒疣長在屁股上就是所謂的菜花，一問之下才知道爸爸喜歡摳屁股，摳完沒洗手就直接抱小孩子，有皮膚接觸後才會導致小孩感染。

事實上，不只是菜花，光是大人的一個吻可能害嬰兒喪命，親吻病的傳染途徑主要是經由唾液傳染，舉凡接吻、共用餐具或盥洗用品、用口嚼碎食物餵食孩童等都能夠傳染。幼童或青少年是發病高風險群，幼童通常是口水、飛沫傳染，青少年則是接吻染病居多，目前醫學沒有針對EB病毒的特效藥，只能針對疾病症狀給予藥物治療。

▲嬰兒得菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



當大人出現咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛或皮疹等症狀時，不應與小嬰兒緊密接觸。另外，成人口腔中有很多種致病微生物存在，即便大人身體沒有不適，也盡量不要和寶寶嘴對嘴親吻（尤其是六個月以下寶寶），可以選擇親臉頰、親額頭、擁抱、牽手。

