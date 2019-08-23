閨蜜3男1女「前任都是同一人」！驚世駭俗五角戀互揭分手瘡疤

記者林映妤／台北報導

葡萄牙電影《我們愛過那個男人》（Sunburn）描述三男一女好友閨密在盛夏週末前往鄉間別墅開趴，某天4人都接到同一個失聯許久的「前任」來電，勾起這段所有人絕口不提的「五角戀」，他們的友誼也將受到衝擊與考驗！

導演文森特阿爾維斯多歐（Vicente Alves do Ó）透露電影取材自他過往感情創傷的經歷，其中一角便是他自己的投射，「希望這部片能喚起大家曾經刻骨銘心的愛情回憶！」

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▲▼《我們愛過那個男人》糾結五角戀。（圖／GagaOOLala提供）



4名已過40不惑之年的好友在一間鄉間別墅共度慵懶的夏日週末，一通突如而來的電話，卻擾亂他們原本安逸寧靜的假期。原來一名他們都曾愛過卻久未重逢的男人，即將前來與他們共進晚餐。

在沁涼池畔和炙熱艷陽下，他們的心情也像冷熱交替般起伏不定，以為拋諸腦後的種種過去，也隨著時間一步步逼近，令他們被太陽灼傷般的內心烙印再度浮現，衝突、猜忌、不可言喻的曖昧，深埋的秘密也即將呼之欲出。他們愛過那個男人，但誰才是那個男人的最愛？



電影靈感來自導演過往與舊愛再次重逢的經歷，令他不禁猜想，這是獲得救贖的機會？還是會令人生天翻地覆？他說：「《我們愛過那個男人》呈現愛與被愛、幸福與恐懼、美麗與醜陋、肯定與懷疑，任何人都能感同身受，因為我們至少都有過一次刻骨銘心的愛情。」

▲《我們愛過那個男人》導演透露西蒙（左）一角就是自己的投射。（圖／GagaOOLala提供）



導演透露片中職業為編劇的西蒙一角就是在演他自己，「但他的鬍子比我整齊。」談到選角，他表示設定是2位漂亮、2位較平凡，希望觀眾在看電影時能與角色連結感同身受，更笑說：「同時發現原來漂亮的人也會這麼慘，如此或許能安慰到一些人吧！」《我們愛過那個男人》23日在GagaOOLala影音平台上線。