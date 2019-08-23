Ella爽躺玖壹壹「大腿根」！　他突現身喊2字現場全瘋掉

記者翁子涵／台北報導

玖壹壹和Ella合作新單曲《來個蹦蹦》MV上架，原本訂在上周和新歌同步推出，但經紀公司老闆對於第一次的版本不滿意，堅持「砍掉重練」再拍一次，玖壹壹為此3天都不跟老闆講話。

▲玖壹壹和Ella合作的《來個蹦蹦》備受好評。（圖／混血兒娛樂提供）

Ella在MV中分飾兩角飆演技，首先是「地方媽媽」造型，只見她以睡衣、髮捲頭，拿著奶瓶尿布，甚至大聲打呼不計形象扮醜，被飾演帥氣特務的玖壹壹帶到迪斯可星球，接著她搖身變成超級巨星，和玖壹壹在星球中展開飆舞旅程，大夥瘋狂趕拍到深夜三點才收工。

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▲Ella在《來個蹦蹦》MV扮演地方媽媽。（圖／混血兒娛樂提供）

過程中，Ella的寶貝兒子勁寶也到場探班，喊著「媽媽」的可愛模樣成為片場開心果，Ella還以人妻身份搞笑說：「心情不好的時候，也可以找老公來個蹦蹦，好好relax一下。」她更親自指導玖壹壹跳舞，拍攝MV前就連春風也緊張地說：「昨晚在家偷偷看影片練習，真的很難，怕會一直跳錯，一定要練的！」

▲玖壹壹和Ella在《來個蹦蹦》MV大跳「蹦蹦舞」。（圖／混血兒娛樂提供）

4人唱跳的「蹦蹦舞」逗趣又吸睛，日前在演唱會備受粉絲讚賞，掀起風潮，許多藝人好友隨著這洗腦旋律跳起來，包含羅志祥、王大陸、周湯豪、劉以豪、吳宗憲、黃子佼、831樂團、李玖哲、高捷等陸續接棒，粉絲也期盼未來能推出舞蹈教學版MV。