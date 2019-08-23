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巨石強森打斷訪問⋯拿手機錄影！　「超暖要求」鐵粉僵住：腦子空白

記者吳睿慈／綜合報導

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）主演《玩命關頭》系列電影而聲名大噪，他近來為了《玩命關頭：特別行動》接受各國媒體採訪，其中包含來自南韓的Youtuber SKLee（이승국），男方在訪問時便表明：「我是看著你的摔角競賽長大的。」巨石強森感動不已，在訪問還沒開始前，要求工作人員把過程錄下來收藏，突如其來的暖心舉動讓SKLee受寵若驚。

▲▼ 巨石強森打斷訪問⋯拿手機錄影！　「超暖要求」鐵粉僵住：腦子空白。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

▲SKLee自我介紹是看著巨石強森長大的。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

SKLee日前前往夏威夷專訪巨石強森，在訪問開始前，他緊張地自我介紹：「我是看著你的摔角競賽長大的，你在我的心中是個英雄。」為了緩解心中緊張，他幽默表示：「如果我在訪問的時候太激動的話，請多多包涵。」沒想到，他正式要開口問第一題時，巨石強森突打斷訪問。

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▲▼ 巨石強森打斷訪問⋯拿手機錄影！　「超暖要求」鐵粉僵住：腦子空白。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

▲▼巨石強森突然打斷訪問，拿出手機請工作人員幫他錄影，他想收藏鐵粉所提出的訪問。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

▲▼ 巨石強森打斷訪問⋯拿手機錄影！　「超暖要求」鐵粉僵住：腦子空白。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

巨石強森發現SKLee是位鐵粉，他拿出自己的手機，「他是個鐵粉，所以這訪問一定會很棒。」要求工作人員幫他拍下完整的訪問過程，令全場震驚。值得一提的是，他不忘向攝影師提醒「好，我們現在才開始」，暖心替SKLee爭取了完整的5分鐘訪問時間，SKLee感動直呼「腦子一片空白」。

▲巨石強森不斷稱讚打斷訪問⋯拿手機錄影！　「超暖要求」鐵粉僵住：腦子空白。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

▲巨石強森不斷稱讚SKLee的提問很棒。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

SKLee提出的第一個問題便富含專業度，電影一部份在夏威夷取景，巨石強森故鄉也在該地，而身為薩摩亞人的他，將自己所屬的文化特色帶入電影裡，對此是否感到自豪、驕傲，巨石強森釋出誠意、稱讚他「這是個很好的提問，謝謝你構成這樣的問題，告知我這個訊息。」他能夠分享自己的文化，且《玩命關頭》是第一個描寫到薩摩亞文化的好萊塢電影，令他感到意義非凡。

▲兩人最後留下合影。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

▲兩人最後留下合影。（圖／翻攝自천재이승국 GeniusSKLee Youtube）

巨石強森認真對待每個發問、充滿誠意，且對於訪問者相當友善，該影片廣為流傳、創下百萬點閱率，更吸引3千多則留言，除了稱讚SKLee功課做足，巨石強森的暖舉也讓網友讚嘆不已。

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