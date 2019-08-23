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具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

記者蕭采薇／綜合報導

韓星安宰賢與具惠善「童話婚姻」破滅，連日來雙方交鋒，越來越多夫妻間的私事曝光。不過從婚後就少出現在大眾面前的具惠善，利用IG為自己發聲，清晰、哀傷又犀利的文字，讓不少人看了也跟著心疼，也讓「具惠善文筆」成為熱門話題。

具惠善 安宰賢。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲具惠善和安宰賢「童話婚姻」破滅。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

從深夜的IG發文到硬起來回應安宰賢及其親手，網友選出具惠善3句「最哀傷金句」，幾乎可以用在任何心碎的情況下。包括：「他好像只是非常短暫的愛了我一下！」、「就像你當初說服我結婚一樣，這次也負責說服我離婚吧。」、「我是住在家裡的幽靈，你曾經那麼愛過的那個女人變成了僵屍。」

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▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善和安宰賢的甜蜜已經不復再。（圖／翻攝自IG）

有女網友看完後，難過地說：「她文筆好好，但這是我看過最悲傷的文字。」也有人佩服具惠善：「即使在這麼痛苦的情況下，還能保有這麼清晰的頭腦。」更有不少人因此表示，會想看看具惠善所寫的小說。

▲▼具惠善心死有預兆！小說延期發行　業界爆料：早就刪光安宰賢（圖／翻攝自韓網）

▲具惠善除了是演員，同時也是小說家和畫家。（圖／翻攝自韓網）

同時具有小說家身份的具惠善，用詞犀利、刀刀見骨，流暢的敘事方式，說的卻是一個女人最沈痛的心聲。從一開始的「我會將真相昭告天下」，到把對方「因為妳不性感，妳有不性感的乳頭所以我一定要離婚。」文情理並茂，清晰又哀傷的說出自己的痛，安宰賢和經紀公司的言論和聲明完全相形見絀。

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