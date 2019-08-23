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2美女歌手揭方大同悶騷面！　最愛「粉紅色+甜甜的」超夢幻

記者翁子涵／台北報導

方大同24日將攻蛋舉辦《TIO靈心之子》演唱會，擔任嘉賓的旗下歌手王詩安、孔藝弦，今舉辦媒體餐敘，雙姝坦言對演出相當緊張，孔藝弦笑說：「第一次演出就是小巨蛋，超刺激，剛開始都沒跟我朋友講，想說可能不會成真，直到海報出來才相信」，餐敘上老闆方大同也驚喜打電話給她們送上鼓勵，卻被2人虧其實是個超級「句點王」。

▲▼ 王詩安、孔藝弦爆料老闆方大同熱愛講冷笑話。（圖／賦音樂提供）

▲王詩安、孔藝弦爆料老闆方大同熱愛講冷笑話。（圖／賦音樂提供）
王詩安笑曝方大同私下熱愛講冷笑話，但她倆完全不捧場，都用乾笑敷衍他，分享老闆有次問她「哪種超人能讓妳快速回家？」沒想到答案是「uberman」，瞬間讓場子冷掉；王詩安也透露方大同是個工作狂，最多一次就傳了20幾條語音訊息，「或是一起床就會有他早上6、7點的訊息，到晚上1點還會有信寄來，他工作起來就是會忘記吃飯，所以我們有個任務，就是要提醒他吃飯」。

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▲▼ 王詩安、孔藝弦將擔任老闆方大同演唱會嘉賓。（圖／賦音樂提供）

▲王詩安、孔藝弦將擔任老闆方大同演唱會嘉賓。（圖／賦音樂提供）
被問會否覺得老闆囉唆？王詩安笑說：「老闆非常的細節，但他如果不細節，我們會漏掉一點東西 」，也表示方大同在工作上給她們很大的自由，也因此有意見不合的時候，「我們反而會想要他提供意見，因為我們都很欣賞他」，至於最欣賞哪點？2人則異口同聲說是方大同彈吉他的時候。

▲▼ 王詩安、孔藝弦將擔任老闆方大同演唱會嘉賓。（圖／賦音樂提供）

▲王詩安、孔藝弦對於演出相當緊張。（圖／賦音樂提供）

雙姝被問會否像《甄嬛傳》一樣心機爭寵？2人聽聞一陣大笑，並狂搖頭，直喊：「我們不會想要泡他！」至於有無禁愛令？王詩安透露老闆完全不管私下交友狀況，但常會叮嚀她們要養生、吃健康一點；孔藝弦更爆料方大同有顆少女心，私下最愛喝的竟然是草莓牛奶，也常親手做飯給她倆吃。
 

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