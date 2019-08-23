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超大咖球星現身電影院！整廳擠滿「180公分以上鮮肉」

記者林映妤／台北報導

富邦勇士隊「最強野獸」林志傑22日晚上現身熱血籃球電影《下半場》首映會！除了眾多球星，另有多所大學、高中籃球校隊也到場觀賞，由於《下半場》口碑延燒讓許多球員齊聚，讓影廳內擠滿了幾乎都是身高180以上的高大球員，與《下半場》的鮮肉演員們一起號召台灣觀眾支持這部誠意之作！

▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《下半場》首映會，許多明星球員到場支持。（圖／華納兄弟影業提供）

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 ▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

一向推動運動不遺餘力的富邦金控，旗下擁有富邦悍將與勇士兩支職棒和職籃球隊，對於電影《下半場》在描述球隊追求冠軍的夢想有十足的共鳴，因此特別贊助電影首映，邀來許多籃球界的名人與球星。

《下半場》是第一部獲得高中體育總會授權使用HBL名稱的電影，為了拍攝片中多場逼真的球賽，不僅動員數百位籃球員參與演出，還聘請HBL的冠軍球隊教練賈凡、楊政倫等擔任演員們的籃球教練，也請到專業球評王承文擔任劇本顧問。

▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《下半場》導演張榮吉與片中鮮肉演員。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

片中的道具、場景、服裝都經過考究，盡可能忠實呈現HBL氛圍，帶領觀眾參與一整個賽季的過程。每場球賽由球員演員們無替身上場，也因為場面浩大、拍攝耗時，讓製作成本達到8000萬台幣！《下半場》8月23日上映。

▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《下半場》首映會，廳內大合照。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《下半場》首映會，導演張榮吉、監製陳寶旭，演員范少勳、朱軒洋，富邦勇士隊球員林志傑。（圖／華納兄弟影業提供）

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