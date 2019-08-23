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韓嘻哈歌手爆瘦粉絲憂：病了？朴載範領軍旗下弟子9月來台

記者吳孟庭／綜合報導

南韓由Jay Park（朴載範）所創辦的嘻哈廠牌AOMG娛樂公司，為徵選旗下新星而推出新節目《Sign Here》，昨（22）日舉辦記者會時，久未見的嘻哈歌手Simon D著實讓大眾嚇了一跳，他整個人小了一圈，暴瘦模樣引起粉絲擔心。

▲AOMG,Simon D,Jay Park,朴載範,Gray,禹元材,Code Kunst。（圖／CFP）

▲AOMG藝人出席記者會，由左至右為Gray、Simon D、Jay Park、Code Kunst、禹元材。（圖／CFP）

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Simon D近年較少活耀於電視節目，昨與AOMG旗下眾星Jay Park、Gray、禹元材、Code Kunst一起出席《Sign Here》發布記者會，他頂著瀏海有著特殊造型的鍋蓋頭，身穿襯衫與西裝寬褲，消瘦身形也嶄露無遺，網友留言，「他才30中班怎麼過去10年的外貌變化這麼大」、「他瘦到有點病態」。

▲AOMG,Simon D。（圖／CFP、資料照）

▲▼Simon D爆瘦，與2年前接受《ETtoday》訪問時模樣差很大。（圖／CFP、資料照）

▲AOMG,Simon D,Jay Park,朴載範,Gray,禹元材,Code Kunst。（圖／CFP）

《Sign Here》是一檔AOMG公司的選秀活動，徵選包含主唱、饒舌甚至音樂製作人的未來新星，首集已於22日正式播出。

而Jay Park的行程滿檔，他還將於9月29日在台北 ATT SHOWBOX 大直館舉辦演唱會，而日前台北嘉賓也公開，包含人氣紅星禹元宰及從嘻哈節目《高等rapper 2》獲得冠軍的HAON都將來台，活動資訊可至主辦單位「D.SHOW 德碩文化台灣」、「日出娛樂有限公司」 官方臉書。

▲Jay Park朴載範台北嘉賓有禹元材及Haon。（圖／德碩文化提供）

▲Jay Park朴載範台北嘉賓有禹元材及Haon。（圖／德碩文化提供）

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Simon D, AOMG, Jay Park, 朴載範

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